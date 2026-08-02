إحالة المتهم بهتـ.ـك عرض فتاة دار الرعاية إلى جنايات الإسكندرية

أحالت نيابة شرق الإسكندرية أوراق المتهم "م.س.ش" إلى محكمة جنايات الإسكندرية، لمحاكمته في اتهامات بالقتل العمد مع سبق الإصرار، والسرقة، وخطف المجني عليها بالتحايل، وهتك عرضها، وإحراز مواد مخدرة وأداة تستخدم في الاعتداء على الأشخاص، مع استمرار حبسه على ذمة القضية.

تفاصيل الواقعة

أمر إحالة يكشف تفاصيل جريمة مأساوية.. خنق "ضحى" وسرقتها بعد استدراجها بوهم الزواج

وكشفت أوراق الإحالة، أن المتهم عقد العزم وبيت النية على التخلص من المجني عليها "ضحى.ع.ا" عقب خلاف نشب بينهما بعدما اتهمته بسرقة أموالها وطالبته بردها، فاعتدى عليها حتى أسقطها أرضًا، ثم كتم أنفاسها باستخدام وسادة، وعندما لاحظ أنها لا تزال على قيد الحياة، أحكم خنقها برباط حتى تأكد من وفاتها.

وأضافت التحقيقات، أن المتهم استغل الحالة النفسية والذهنية للمجني عليها، واستدرجها إلى مسكنه بعدما أوهمها بتوفير مأوى والزواج منها، ثم ارتكب جريمة هتك عرضها بالقوة، قبل أن يستولي على مبلغ مالي قدره 8600 جنيه وهاتفها المحمول.



وأسندت النيابة العامة إلى المتهم كذلك إحراز جوهر مخدر الحشيش بقصد التعاطي، وإحراز رباط يستخدم في التعدي على الأشخاص دون مسوغ قانوني، وقررت إحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية المختصة لمعاقبته وفقًا لنصوص الاتهام الواردة بأمر الإحالة، مع استمرار حبسه.