قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
التعليم تسمح لهؤلاء الطلاب بدخول امتحانات الثانوية العامة "الدور الثاني" بالدرجة كاملة
موعد قرعة دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية والقنوات الناقلة
ترامب: تقدم كبير في محادثات إعادة فتح مضيق هرمز والإعلان عن اتفاق قريب
اعرف الدولار بكام .. أسعار العملات أمام الجنيه المصري اليوم الخميس
المولد النبوي.. هل احتفل النبي بيوم مولده.. وما الأدلة على ذلك
الجبهة الداخلية الإسرائيلية: دوي صافرات الإنذار في مستوطنتين قرب رام الله بعد اشتباه بمحاولة تسلل مسلحين
الأهلي يُحدّد مصير محمد شريف النهائي قبل معسكر إسبانيا
لهذا السبب.. تعليق ناري من خالد الغندور بعد انتقال محمد صلاح إلى طرابزون
روسيا تعلن إسقاط 605 طائرات مسيرة أوكرانية خلال الليل
خبير اقتصادي: الكهرباء بين التكلفة والإصلاح.. تحذيرات من استمرار رفع الأسعار دون معالجة جذور الأزمة| فيديو
الطقس اليوم.. حار رطب نهارا ورياح مثيرة للأتربة واضطراب بالملاحة البحرية
قرار جديد من النيابة بشأن المتهم بقتـ.ـل والده بالإسكندرية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

صدمة لملايين المستخدمين.. جوجل تقرر إلغاء أهم ميزة كلاسيكية في جيميل نهائياً

إلغاء أهم ميزة كلاسيكية في جيميل نهائياً
إلغاء أهم ميزة كلاسيكية في جيميل نهائياً
لمياء الياسين

أعلنت شركة جوجل رسمياً عن عزمها إيقاف حزمة من أهم الميزات الكلاسيكية التي اعتمد عليها "المستخدمون المتقدمون" لخدمة البريد الإلكتروني "جيميل" (Gmail) على مدار سنوات، وعلى رأسها خاصية "الإرسال باسم" (Send mail as) للعناوين الخارجية، بالإضافة إلى تصفية شاملة لخدمتي "Gmailify" وبروتوكول "POP" القديم، على أن يدخل القرار الحيز الفعلي للتنفيذ بحلول الأول من يناير لعام 2027.

وأوضحت الشركة، عبر بيان رسمي نشرته على مدونة الدعم الخاصة بها، أن هذا القرار الصعب يأتي في إطار التزامها بتبسيط بنية جيميل وضمان بقائه آمناً وسهلاً؛ حيث تبين أن هذه الخصائص القديمة باتت تتطلب "موارد صيانة ضخمة وغير متناسبة". 

وبموجب التعديلات الجديدة، سيشهد الجدول الزمني التغييرات الهيكلية التالية:

حظر الإرسال الخارجي: لن يتمكن المستخدمون من إرسال رسائل أو الرد عليها باستخدام عناوينهم الخارجية عبر جيميل، سواء من خلال نسخة الويب أو تطبيقات الهواتف الذكية (Android وiOS).

إيقاف Gmailify: ستختفي هذه الخدمة التي كانت تمنح الحسابات الخارجية مزايا جيميل الذكية، مثل الفلترة المتقدمة للرسائل المزعجة (Spam)، والتصنيفات التلقائية، وأدوات تنظيم البريد الوارد.

إلغاء بروتوكول POP: سينتهي دعم جلب واستيراد رسائل البريد الإلكتروني عبر بروتوكول POP القديم من خلال الويب، مع إعلان جوجل عن تقييد عمليات التكوين أو الربط الجديدة لهذا البروتوكول قبل الموعد النهائي.

 ميزة كلاسيكية في جيميل نهائياً

استثناء الحسابات التابعة: أكدت جوجل أن هذا الإجراء لن يؤثر إطلاقاً على عناوين Gmail الأخرى التي يمتلكها المستخدم نفسه تحت مظلة الشركة، مشيرة إلى أن جوجل تحاول تضييق الخناق على الميزات المجانية لدفع المستخدمين نحو خدمات الاشتراك المدفوعة مثل (Google Workspace) و(Google One)، بل إن قطاعاً من المستخدمين أعلنوا عزمهم رسمياً على التوقف عن استخدام جيميل والبحث عن مزودي بريد يحترمون مرونة الاستخدام.
 

شركة جوجل البريد الإلكتروني الجدول الزمني نسخة الويب تطبيقات الهواتف الذكية رسائل البريد الإلكتروني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

أطول من السنة اللي فاتت|تفاصيل زيادة أيام العام الدراسي الجديد بالمدارس لـ183يوماً

كوبري قصر النيل

عمرك شفت المنظر قبل كده؟.. لحظة فتح كوبري قصر النيل لعبور المراكب

الدواجن

البانيه يفاجئ الجميع.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الخميس بالأسواق

وزير التربية والتعليم

موعد بداية العام الدراسي الجديد 2027 في المدارس ..متى يعود الطلاب للفصول؟

تنسيق الجامعات 2026

92.9% للطب و92.1% للأسنان والهندسة 87.5%.. مؤشرات تنسيق المرحلة الأولى 2026

محمد صلاح

حافظوا على الملك المصري.. انهيار مشجعة ليفربول الشهيرة بعد انتقال صلاح إلى طرابزون

زوجة النجم المصري محمد صلاح

ترفيه ومنزل مناسب.. كيف ساهمت زوجة محمد صلاح في انتقاله إلى طرابزون؟

وزير التربية والتعليم

خبر عاجل لطلاب سنة 2 بكالوريا دفعة 2027 ..ماذا أعلنت وزارة التعليم؟

ترشيحاتنا

صورة أرشيفية

إصابة 6 أشخاص في حادث انقلاب ميكروباص بالشرقية

المستشار وجدي عبد المنعم

سماع الشهود في محاكمة 25 متهما بخلية القطامية.. السبت

المستشار وجدي عبد المنعم

محاكمة متهم بالانضمام لتنظيم داعش الهرم.. السبت

بالصور

الفرق كبير.. عارضة أزياء بنفس إطلالة اليسا تثير الجدل بالسوشيال ميديا

اليسا
اليسا
اليسا

مع ارتفاع الحرارة.. ماسكات طبيعية لتفتيح البشرة بسرعة

ماسكات طبيعية لتفتيح البشرة بسرعة
ماسكات طبيعية لتفتيح البشرة بسرعة
ماسكات طبيعية لتفتيح البشرة بسرعة

بفستان قصير .. بوسي تبهر جمهورها بإطلالة ملفتة

وسي تبهر جمهورها بإطلالة ملفتة
وسي تبهر جمهورها بإطلالة ملفتة
وسي تبهر جمهورها بإطلالة ملفتة

طريقة عمل موس المانجا

طريقة عمل موس المانجا
طريقة عمل موس المانجا
طريقة عمل موس المانجا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف ادم

أحمد عاطف آدم يكتب : فخ الشائعات وقت الأزمات

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب : صحة المواطن ليست مجالًا للإهمال .. أين الرقابة على محال الأغذية؟

أ.د عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: من الإعداد إلى الارتقاء.. خطوات البناء والنماء والازدهار

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: رقمنة ماسبيرو

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: معركة هرمز قد لا تقف طويلًا عند الخليج

المزيد