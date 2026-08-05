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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

ببطارية ضخمة .. كيف تخطط هواوي لسحق منافسيها بهاتف Huawei Mate 90 Pro Max القادم؟

هاتف هواوي ميت 90 برو ماكس
هاتف هواوي ميت 90 برو ماكس
لمياء الياسين

تتجه أنظار قطاع التكنولوجيا العالمي نحو شركة هواوي الصينية، التي تستعد لإحداث مفاجأة كبرى في الأسواق خلال شهر سبتمبر المقبل، عبر إطلاق سلسلة هواتفها الرائدة المنتظرة Huawei Mate 90. 

وجاء هذا التحرك بشكل منفصل تماماً عن خطط الشركة الخاصة بهاتفها المبتكر ثلاثي الطي "Mate XT 2"، مما يعكس رغبة هواوي في منح سلسلة "ميت" الشهيرة مساحة كاملة لاستعراض قوتها التقنية.

وفي هذا السياق، فجرت تسريبات حديثة جرى تداولها على منصة "ويبو" الصينية مفاجأة من العيار الثقيل، بعدما كشفت عن المواصفات الفنية الكاملة والنهائية لطراز Mate 90 Pro Max، والذي يوصف بأنه سيكون "الحصان الرابح" للشركة في مواجهة المنافسين التقليديين مثل سامسونج وآبل.

سبق أن أشارت التوقعات إلى إطلاق سلسلة هواتف هواوي ميت 90 في سبتمبر ، بشكل منفصل عن هاتف ميت إكس تي 2 ثلاثي الطي. وقد كشف تسريب جديد على موقع ويبو عن المواصفات الرئيسية لهاتف هواوي ميت 90 برو ماكس. 

مواصفات هاتف Mate 90 Pro Max 

يؤكد التسريب أن هاتف Mate 90 Pro Max سيعمل بمعالج Kirin 9050 Pro المبني على بنية "الطي المنطقي" التي شوّقت لها هواوي سابقًا. فبدلًا من تكديس المزيد من الترانزستورات في مساحة أصغر بالطريقة التقليدية، تقوم هواوي بتكديس الدوائر في بنية ثلاثية الأبعاد، ما يُفضّل فعليًا تقليل الحجم المكاني على تقليل الوقت. بالمقارنة مع معالج Kirin 9030 Pro في سلسلة Mate 80 العام الماضي، تشير التقارير إلى زيادة كثافة الترانزستور بنسبة 53.5%، وانخفاض مساحة الشريحة بنسبة 37.5%، وانخفاض استهلاك الطاقة مع الحفاظ على نفس الأداء بنسبة 41%.

ميزات هاتف Mate 90 Pro Max 

 من المتوقع أن يؤدي ذلك إلى تحسين الأداء والكفاءة. مواصفات هاتف هواوي ميت 90 برو ماكس (المتوقعة) أما بالنسبة للشاشة، فتشير التقارير إلى أن الشركة المصنعة تستخدم لوحة OLED ثنائية الطبقات بحجم 6.9 بوصة ودقة 1.5K. وستحتوي على تقنية LTPO لمعدلات تحديث متكيفة وزوايا دائرية كبيرة على شاشة مسطحة.

 تشير التسريبات إلى أن سعة البطارية ستتراوح بين 6800 و7000 مللي أمبير، مع دعم الشحن السريع بقوة 100 واط وتقنية واي فاي 7. 

أما من ناحية البرمجيات، فسيتولى نظام التشغيل الجديد HarmonyOS 7 إدارة الجهاز، والذي يتضمن مساعدًا جديدًا يُدعى Xiaoyi، بالإضافة إلى ميزات إضافية للألعاب وواجهة ألعاب مدمجة في النظام، والتي تؤكد هواوي أنها ستتلقى تحديثات دورية.

 أما بالنسبة للكاميرات، فقد يشتمل الإعداد الخلفي على مستشعر رئيسي بدقة 200 ميجابكسل، وكاميرا فائقة الاتساع بدقة 40 ميجابكسل، وزوج من الكاميرات المقربة المزدوجة بدقة 50 ميجابكسل

 من المتوقع أن يتميز التصميم بوحدة كاميرا مربعة جديدة. ومع ذلك، قد لا يحتوي هاتف Mate الجديد على ماسح بصمة بالموجات فوق الصوتية في هذا الجيل أيضًا، حيث يُقال إنه سيحتوي على ماسح بصمة جانبي مثل سلسلة Mate 80.

شركة هواوي Mate 90 Pro Max هواتف هواوي ميت 90 سلسلة Mate 80 مواصفات هاتف هواوي ميت 90 برو هاتف Mate

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