أخبار التكنولوجيا .. صدمة لعشاق ون بلس .. هواتف رائدة خارج حسابات التحديث الجديد وأفضل باوربنك مغناطيسي لآيفون وإيربودز في 2026

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بأحدث أخبار التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، تناولت أخبارًا وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

كم مرة تعيد تشغيل هاتفك أسبوعيا؟.. الإجابة قد تنقذ بياناتك

كشفت العديد من التقارير التقنية الحديثة عن ضرورة التخلي عن عادة ترك الهواتف الذكية قيد التشغيل وذلك لأسابيع متواصلة، مؤكدة أن إطفاء الجهاز وإعادة تشغيله مرة واحدة على الأقل أسبوعياً يعد خطوة حاسمة للحفاظ على كفاءته وتمديد عمره الافتراضي.

وأوضح خبراء الأمن السيبراني أن الفائدة الأبرز لإعادة التشغيل المنتظم ترتبط مباشرة بالأمان الرقمي؛ حيث تسهم هذه العملية البسيطة في إحباط الهجمات الإلكترونية الخبيثة.

صدمة لعشاق ون بلس.. هواتف رائدة خارج حسابات التحديث الجديد

أكدت شركة ون بلس أن التحديث الرئيسي القادم لنظام التشغيل لأجهزتها سيأتي بواجهة ColorOS 17 بدلاً من OxygenOS 17. ومن المتوقع أن يبدأ طرح التحديث في الأسابيع القادمة، ولكن لسوء الحظ، لن يصل التحديث إلى العديد من أجهزة ون بلس.

كان تحديث OxygenOS 16، المبني على نظام Android 16، آخر ترقية رئيسية للعديد من أجهزة OnePlus، وبالتالي، فهي غير مؤهلة للحصول على ترقيات رئيسية مستقبلية، بما في ذلك ColorOS 17.

وتشمل القائمة هواتف رائدة مثل OnePlus 11R و10R و10 Pro، بالإضافة إلى بعض هواتف سلسلة Nord.

منقذ الطوارئ السريع.. أفضل باوربنك مغناطيسي لآيفون وإيربودز في 2026

أصبح الباوربنك ضرورية لكل من يحتاج إلى حلول شحن محمولة. في عام 2026، يقدم السوق مجموعة واسعة من الخيارات بميزات متطورة مثل الشحن اللاسلكي Qi2، وبطاريات عالية السعة، وتصاميم صغيرة الحجم.

تُعدّ هذه الشواحن المحمولة مثاليةً لشحن أجهزة مثل أجهزة آيفون، وسماعات إيربودز، وحتى الأجهزة اللوحية طوال اليوم. إليكم أفضل الشواحن المحمولة المغناطيسية المتوفرة هذا العام، بالإضافة إلى أبرز ميزاتها.

شاومي تشعل المنافسة قريباً.. المواصفات الكاملة لهاتف ريدمي 17

إذا كنت تبحث عن هاتف بمواصفات رائدة فيمكنك التفكير في هاتف Redmi 17 5G قبل إطلاقه الرسمي. تُظهر مجموعة جديدة من الصور، التي نشرها موقع 91mobiles المتخصص في التقنية ، الهاتف بثلاثة ألوان: البرتقالي والأسود والأزرق.

يتميز الإصدار الأول بغطاء خلفي من الجلد النباتي، مما يجعله أكثر ثباتًا في اليد من اللمسات النهائية اللامعة في الإصدارين الأسود والأزرق. أما من حيث الحجم، فيبلغ قياس الهاتف 170.12 × 74.42 × 8.8 ملم، ويزن 235 جرامًا.

تعبتِ من حمل الشاحن في حقيبتكِ؟ إليكِ الحل السحري الجديد من Oppo

هل تعبتِ من تكرار نفاد بطارية هاتف ابنكِ المراهق بسبب الألعاب والدراسة؟ أو تبحثين لنفسكِ عن جهاز عملي يتحمل ضغط يومكِ الطويل دون الحاجة لحمل الشاحن في حقيبتكِ؟ أطلقت شركة "أوبو" رسمياً الحل السحري لهذه المشكلة!كشفت الشركة اليوم عن هاتفها الجديد كلياً Oppo A7 Pro Max 5G، وهو أول هاتف ذكي يأتي ببطارية عملاقة غير مسبوقة تضمن لكِ راحة البال.إليكِ أهم مواصفاته.