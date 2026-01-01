رسميًا.. أسعار كروت الشحن وباقات الإنترنت اليوم 1 يناير 2026

تزايدت عمليات البحث من قبل المواطنين عن أسعار كروت الشحن وباقات الإنترنت الأرضي والمحمول اليوم 1 يناير 2026، باعتبارها من الخدمات الأساسية في المنازل، خاصة لمن يرغبون في شحن سعات إضافية بعد نفاد الباقة الأساسية.
أسعار باقات الإنترنت الأرضي
باقات WE
- سوبر 140 جيجابايت: 239.4 جنيه
- سوبر 200 جيجابايت: 330.6 جنيه
- باقات WE Gold: إمكانية التحويل إلى سعات أكبر
باقات فودافون
- 140 جيجابايت: 210 جنيه
- 200 جيجابايت: 290 جنيه
- 300 جيجابايت: 430 جنيه
باقات أورانج
- 30 ميجابايت: يبدأ من 210 جنيه
- 70 ميجابايت: يبدأ من 520 جنيه
- 100 ميجابايت: يبدأ من 700 جنيه
- 200 ميجابايت: يبدأ من 1760 جنيه
باقات اتصالات
- 140 جيجابايت: 210 جنيه
- 200 جيجابايت: 290 جنيه
- 300 جيجابايت: 430 جنيه
أسعار باقات WE للمحمول
- WE Space Mega: 150 جيجابايت بـ 75 جنيهًا، 300 جيجابايت بـ 150 جنيهًا
- باقات مسبقة الدفع تبدأ من 10 جنيهات (625 ميجابايت) وحتى 70 جنيهًا (6250 ميجابايت) مع إمكانية مضاعفة السعة
- باقات فليكس: من 25 إلى 55 جنيهًا «6.5 جنيه لكل 1000 ميجابايت على PUBG»
- باقات فليكس: من 60 إلى 100 جنيه «6.5 جنيه لكل 2000 ميجابايت على PUBG»
أسعار كروت الشحن اليوم الخميس 1-1 2026
كروت شحن WE
- 13 جنيهًا: رصيد 9.1 جنيه أو 345 وحدة (يومان)
- 16.5 جنيهًا: رصيد 11.55 جنيه أو 490 وحدة (6 أيام)
- 19 جنيهًا: رصيد 13.75 جنيه أو 635 وحدة (7 أيام)
- 26 جنيهًا: رصيد 18.2 جنيه أو 865 وحدة (10 أيام)
- 38 جنيهًا: رصيد 26.6 جنيه أو 1300 وحدة (14 يومًا)
كروت شحن فودافون
- 12.5 جنيه: يباع بـ 16.5 جنيه
- 15 جنيهًا: رصيد 13.65 جنيه وسعره 19.50 جنيه
- 20 جنيهًا: رصيد 18.20 جنيه وسعره 26 جنيهًا
- 29 جنيهًا: رصيد 26.6 جنيه ويباع بـ 38 جنيهًا
- كروت أخرى: 13 جنيهًا (300 وحدة، يومان)، 16.5 جنيهًا (425 وحدة، 6 أيام)، 19.5 جنيهًا (550 وحدة، 7 أيام)، 26 جنيهًا (750 وحدة، 10 أيام)
كروت شحن اتصالات
- 13 جنيهًا: رصيد 9.1 جنيه، يومان
- 16.5 جنيهًا: رصيد 11.5 جنيه، 6 أيام
- 19.5 جنيهًا: رصيد 13.65 جنيه، 7 أيام
- 26 جنيهًا: رصيد 18.2 جنيه، 10 أيام
- 38 جنيهًا: رصيد 26.6 جنيه، 14 يومًا
- 39 و65 جنيهًا: بصلاحية 28 يومًا
كروت شحن أورانج
- 16.5 جنيهًا: رصيد 11.55 جنيه أو 425 وحدة، 6 أيام
- 19.5 جنيهًا: رصيد 13.65 جنيه أو 550 وحدة، 7 أيام
- 26 جنيهًا: رصيد 18.2 جنيه أو 750 وحدة، 10 أيام
- 38 جنيهًا: رصيد 26.6 جنيه أو 1100 وحدة، 14 يومًا
- 45 جنيهًا: رصيد 31.5 جنيه أو 900 وحدة، 28 يومًا
- 55 جنيهًا: رصيد 38.5 جنيه أو 1200 وحدة، 28 يومًا
- 65 جنيهًا: رصيد 65 جنيهًا أو 1400 وحدة