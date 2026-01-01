قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رسميًا.. أسعار كروت الشحن وباقات الإنترنت اليوم 1 يناير 2026

أسعار كروت الشحن
عبد العزيز جمال

تزايدت عمليات البحث من قبل المواطنين عن أسعار كروت الشحن وباقات الإنترنت الأرضي والمحمول اليوم 1 يناير  2026، باعتبارها من الخدمات الأساسية في المنازل، خاصة لمن يرغبون في شحن سعات إضافية بعد نفاد الباقة الأساسية.

أسعار كروت الشحن

أسعار باقات الإنترنت الأرضي

باقات WE

- سوبر 140 جيجابايت: 239.4 جنيه

- سوبر 200 جيجابايت: 330.6 جنيه

- باقات WE Gold: إمكانية التحويل إلى سعات أكبر

باقات فودافون

- 140 جيجابايت: 210 جنيه

- 200 جيجابايت: 290 جنيه

- 300 جيجابايت: 430 جنيه

باقات أورانج

- 30 ميجابايت: يبدأ من 210 جنيه

- 70 ميجابايت: يبدأ من 520 جنيه

- 100 ميجابايت: يبدأ من 700 جنيه

- 200 ميجابايت: يبدأ من 1760 جنيه

باقات اتصالات

- 140 جيجابايت: 210 جنيه

- 200 جيجابايت: 290 جنيه

- 300 جيجابايت: 430 جنيه

أسعار باقات WE للمحمول

- WE Space Mega: 150 جيجابايت بـ 75 جنيهًا، 300 جيجابايت بـ 150 جنيهًا

- باقات مسبقة الدفع تبدأ من 10 جنيهات (625 ميجابايت) وحتى 70 جنيهًا (6250 ميجابايت) مع إمكانية مضاعفة السعة

- باقات فليكس: من 25 إلى 55 جنيهًا «6.5 جنيه لكل 1000 ميجابايت على PUBG»

- باقات فليكس: من 60 إلى 100 جنيه «6.5 جنيه لكل 2000 ميجابايت على PUBG»

كروت شحن WE

- 13 جنيهًا: رصيد 9.1 جنيه أو 345 وحدة (يومان)

- 16.5 جنيهًا: رصيد 11.55 جنيه أو 490 وحدة (6 أيام)

- 19 جنيهًا: رصيد 13.75 جنيه أو 635 وحدة (7 أيام)

- 26 جنيهًا: رصيد 18.2 جنيه أو 865 وحدة (10 أيام)

- 38 جنيهًا: رصيد 26.6 جنيه أو 1300 وحدة (14 يومًا)

كروت شحن فودافون

- 12.5 جنيه: يباع بـ 16.5 جنيه

- 15 جنيهًا: رصيد 13.65 جنيه وسعره 19.50 جنيه

- 20 جنيهًا: رصيد 18.20 جنيه وسعره 26 جنيهًا

- 29 جنيهًا: رصيد 26.6 جنيه ويباع بـ 38 جنيهًا

- كروت أخرى: 13 جنيهًا (300 وحدة، يومان)، 16.5 جنيهًا (425 وحدة، 6 أيام)، 19.5 جنيهًا (550 وحدة، 7 أيام)، 26 جنيهًا (750 وحدة، 10 أيام)

كروت شحن اتصالات

- 13 جنيهًا: رصيد 9.1 جنيه، يومان

- 16.5 جنيهًا: رصيد 11.5 جنيه، 6 أيام

- 19.5 جنيهًا: رصيد 13.65 جنيه، 7 أيام

- 26 جنيهًا: رصيد 18.2 جنيه، 10 أيام

- 38 جنيهًا: رصيد 26.6 جنيه، 14 يومًا

- 39 و65 جنيهًا: بصلاحية 28 يومًا

كروت شحن أورانج

- 16.5 جنيهًا: رصيد 11.55 جنيه أو 425 وحدة، 6 أيام

- 19.5 جنيهًا: رصيد 13.65 جنيه أو 550 وحدة، 7 أيام

- 26 جنيهًا: رصيد 18.2 جنيه أو 750 وحدة، 10 أيام

- 38 جنيهًا: رصيد 26.6 جنيه أو 1100 وحدة، 14 يومًا

- 45 جنيهًا: رصيد 31.5 جنيه أو 900 وحدة، 28 يومًا

- 55 جنيهًا: رصيد 38.5 جنيه أو 1200 وحدة، 28 يومًا

- 65 جنيهًا: رصيد 65 جنيهًا أو 1400 وحدة

