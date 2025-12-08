حقيقة الزيادة.. أسعار كروت الشحن فودافون وأورنج واتصالات و WE

يبحث الكثيرون عن حقيقة رفع أسعار كروت الشحن، بعد انتشار موجة واسعة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي ومحركات البحث، إذ يبحث المواطنون بكثافة عن أسعار كروت الشحن، في ظل ما يتردد حول زيادات وشيكة في أسعار الشحن لدى مختلف شركات الاتصالات.



أسعار كروت الشحن

رغم الجدل المنتشر، فإن جهاز تنظيم الاتصالات لم يصدر أي تحديث رسمي بشأن الأسعار، مؤكدا استمرار العمل بالقيم الحالية لجميع كروت الشحن الخاصة بالمحمول والإنترنت الأرضي دون تغيير.

حقيقة زيادة أسعار كروت شحن المحمول

أكد المهندس محمد طلعت رئيس شعبة المحمول، أن ما يتردد حول رفع أسعار كروت الشحن خلال الأيام المقبلة غير صحيح، واصفًا هذه الأنباء بأنها مجرد شائعات لا تستند إلى أي قرار رسمي.

وأوضح في صريحات تليفزيونية سابقة أن تحريك أسعار الكروت أمر متوقع بالفعل، لكنه مرتبط ببداية العام المقبل، وليس فوريًا.

أكد أن جهاز تنظيم الاتصالات هو الجهة الوحيدة المخولة بإصدار قرار زيادة الأسعار، ولا يمكن لأي جهة أخرى اتخاذ هذا القرار بمعزل عنه.





موعد تطبيق أسعار كروت الشحن

بحسب تصريحات رئيس الشعبة، فإن موعد تطبيق زيادة أسعار كروت الشحن لن يكون قبل مطلع العام الجديد، حيث ما زالت الشركات في مرحلة دراسة التكلفة، والقرار النهائي بيد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وحده.

وأكد طلعت أن الشعبة ليست جهة اتخاذ قرار في ما يتعلق برفع الأسعار، وشدد على أن الحديث عن تطبيق فوري لا يستند إلى معلومات صحيحة.

أسعار كروت شحن وي

تستعرض الأسعار الرسمية المعلنة من شركة وي، والتي لا تزال سارية دون أي تعديل، وتشمل فئات كروت «أجدع شحنة» ما يلي:

- كارت فئة 13 جنيها يمنح رصيد 9.1 جنيه أو 345 وحدة لمدة يومين.

- كارت فئة 16.5 جنيه يمنح رصيد 11.55 جنيه أو 490 وحدة لمدة 6 أيام.

- كارت فئة 19 جنيها يمنح رصيد 13.75 جنيه أو 635 وحدة لمدة 7 أيام.

- كارت فئة 26 جنيها يمنح رصيد 18.2 جنيه أو 865 وحدة لمدة 10 أيام.

- كارت فئة 38 جنيها يمنح رصيد 26.6 جنيه أو 1300 وحدة لمدة 14 يومًا.

أسعار كروت شحن فودافون

أبقت شركة فودافون على أسعارها الحالية كما يلي:

- كارت 12.5 جنيه يباع بـ 16.5 جنيه.

- كارت 15 جنيهًا أصبح سعره 19.50 جنيه ويمنح رصيد 13.65 جنيه.

- كارت 20 جنيهًا سعره 26 جنيهًا ويمنح رصيد 18.20 جنيه.

- كارت 29 جنيهًا يباع بـ 38 جنيهًا ويمنح رصيد 26.6 جنيه.



كروت الفكة من فودافون

تقدم فودافون كروت فكة متنوعة:

- كارت 13 جنيهًا يمنح 300 وحدة لمدة يومين.

- كارت 16.5 جنيه يمنح 425 وحدة لمدة 6 أيام.

- كارت 19.5 جنيه يمنح 550 وحدة لمدة 7 أيام.

- كارت 26 جنيهًا يمنح 750 وحدة لمدة 10 أيام.

أسعار كروت شحن اتصالات مصر

أسعار «أقوى كارت» من اتصالات مصر جاءت كالآتي:

- كارت 13 جنيهًا يمنح 9.1 جنيه رصيد وصلاحية يومين.

- كارت 16.5 جنيه يمنح 11.5 جنيه وصلاحية 6 أيام.

- كارت 19.5 جنيه يمنح 13.65 جنيه وصلاحية 7 أيام.

- كارت 26 جنيهًا يمنح 18.20 جنيه وصلاحية 10 أيام.

- كارت 38 جنيهًا يمنح 26.6 جنيه وصلاحية 14 يومًا.

- كارت 39 جنيهًا بصلاحية 28 يومًا.

- كارت 65 جنيهًا بصلاحية 28 يومًا.

أسعار كروت شحن أورنج مصر

تستمر أورنج في العمل بكروت «الكبير» بالأسعار نفسها:

- كارت 16.5 جنيه يمنح 11.55 جنيه أو 425 وحدة لمدة 6 أيام.

- كارت 19.5 جنيه يمنح 13.65 جنيه أو 550 وحدة لمدة 7 أيام.

- كارت 26 جنيهًا يمنح 18.20 جنيه أو 750 وحدة لمدة 10 أيام.

- كارت 38 جنيهًا يمنح 26.60 جنيه أو 1100 وحدة لمدة 14 يومًا.

- كارت 45 جنيهًا يمنح 31.50 جنيه أو 900 وحدة لمدة 28 يومًا.

- كارت 55 جنيهًا يمنح 38.50 جنيه أو 1200 وحدة لمدة 28 يومًا.

- كارت 65 جنيهًا يمنح 65 جنيهًا أو 1400 وحدة.



وحتى اللحظة، لا توجد أي زيادات جديدة أولية، ويبدأ أي تحريك للأسعار فقط بقرار رسمي من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.

وتتباين الفئات الأكثر تداولًا بين المحافظات، لكن كروت 13 و16.5 و26 جنيهًا تبقى الأكثر استخدامًا نظرًا لارتباطها بباقات الوحدات والخدمات اليومية، بينما تظل كروت 38 و65 جنيهًا الأقل تداولًا لكونها موجهة لاحتياجات أكبر ولمدد أطول.

هل كروت الشحن غليت اليوم

يتساءل المواطنون: هل كروت الشحن غليت اليوم؟ والإجابة بحسب جهاز تنظيم الاتصالات هي “لا”، فما زالت الأسعار الحالية تعمل دون تغيير، وما يتداوله البعض على مواقع التواصل الاجتماعي حول زيادات تمت بالفعل غير صحيح.

وتشدد الجهات الرسمية على أن أي تحديث في الأسعار سيعلن بشكل واضح وشفاف، وبصورة رسمية لا تحتمل التأويل.

وحتى اللحظة، لم تُصدر أي شركة من الشركات الأربع العاملة في السوق قرارًا فعليًا بالزيادة.



أسعار كروت الشحن الفكة

وتواصل الشركات تقديم فئات أسعار كروت الشحن الفكة بذات معدلات الأسعار الحالية. فمثلاً تقدم فودافون كارت الفكة 13 جنيهًا بـ 300 وحدة لمدة يومين، وكارت الفكة 16.5 جنيه بـ 425 وحدة لمدة 6 أيام، وكارت الفكة 19.5 جنيه بـ 550 وحدة لمدة 7 أيام، بينما يمنح كارت 26 جنيهًا نحو 750 وحدة لمدة 10 أيام، وتبقى هذه الفئات من الأكثر تداولًا بين المستخدمين نظرًا لمرونتها وقيمتها التشغيلية.

فئات كروت الشحن

وتختلف فئات كروت الشحن المعروضة في السوق بين الشركات، إلا أن الفئات الأساسية تشمل 13 و16.5 و19.5 و26 و38 و45 و55 و65 جنيهًا. وتمنح هذه الفئات رصيدًا يتراوح بين 9.1 جنيه حتى 38.5 جنيه، مع صلاحيات متفاوتة من يومين إلى 28 يومًا.

وتبرز هذه الفئات في شركات أورنج واتصالات ووي وفودافون، مع فروقات بسيطة في عدد الوحدات المقدمة.