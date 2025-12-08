قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
هل تقرر تعليق الدراسة في المدارس غداً بسبب الأمطار؟.. التعليم: القرار للمحافظين
الأهلي يتواصل مع حامد حمدان لضمه رسميا.. إعلامي يكشف
السياحة والآثار: لا زيادة في سعر تأشيرة زيارة مصر
تحرك عاجل من الاتحاد الإيراني بشأن أزمة مباراته مع مصر في كأس العالم
حقيقة الزيادة.. أسعار كروت الشحن فودافون وأورنج واتصالات و WE
مصدر أمنى يكشف حقيقة وفاة ضابط بسبب تناولة مادة سامة
حركة تعيينات موسعة بالهيئات .. النيابة الإدارية ومجلس وهيئة قضايا الدولة يفتحون أبواب التعيين
الطقس الآن.. أمطار تضرب المحافظات والأرصاد تحذر المواطنين |تفاصيل
أمطار غزيرة بتلك المناطق.. تحذيرات عاجلة من الأرصاد للمواطنين بشأن طقس الغد
محامي المجني عليهم في مقـ.تل الفنان سعيد مختار يكشف مفاجأة بشأن الواقعة.. ماذا حدث؟
مخالفات مرور مصر.. خلص كل حاجة بالموبايل
برلماني: تطوير الغزل والنسيج فرصة ذهبية لتعظيم الصناعة الوطنية وزيادة عوائد الاقتصاد
خدمات

حقيقة الزيادة.. أسعار كروت الشحن فودافون وأورنج واتصالات و WE

أسعار كروت الشحن
أسعار كروت الشحن
عبد العزيز جمال

يبحث الكثيرون عن حقيقة رفع أسعار كروت الشحن، بعد انتشار موجة واسعة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي ومحركات البحث، إذ يبحث المواطنون بكثافة عن أسعار كروت الشحن، في ظل ما يتردد حول زيادات وشيكة في أسعار الشحن لدى مختلف شركات الاتصالات. 

أسعار كروت الشحن 

رغم الجدل المنتشر، فإن جهاز تنظيم الاتصالات لم يصدر أي تحديث رسمي بشأن الأسعار، مؤكدا استمرار العمل بالقيم الحالية لجميع كروت الشحن الخاصة بالمحمول والإنترنت الأرضي دون تغيير.

حقيقة زيادة أسعار كروت شحن المحمول

أكد المهندس محمد طلعت رئيس شعبة المحمول، أن ما يتردد حول رفع أسعار كروت الشحن خلال الأيام المقبلة غير صحيح، واصفًا هذه الأنباء بأنها مجرد شائعات لا تستند إلى أي قرار رسمي.

وأوضح في صريحات تليفزيونية سابقة أن تحريك أسعار الكروت أمر متوقع بالفعل، لكنه مرتبط ببداية العام المقبل، وليس فوريًا. 

أكد أن جهاز تنظيم الاتصالات هو الجهة الوحيدة المخولة بإصدار قرار زيادة الأسعار، ولا يمكن لأي جهة أخرى اتخاذ هذا القرار بمعزل عنه.

موعد تطبيق أسعار كروت الشحن

بحسب تصريحات رئيس الشعبة، فإن موعد تطبيق زيادة أسعار كروت الشحن لن يكون قبل مطلع العام الجديد، حيث ما زالت الشركات في مرحلة دراسة التكلفة، والقرار النهائي بيد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وحده. 

وأكد طلعت أن الشعبة ليست جهة اتخاذ قرار في ما يتعلق برفع الأسعار، وشدد على أن الحديث عن تطبيق فوري لا يستند إلى معلومات صحيحة.

أسعار كروت شحن وي

تستعرض الأسعار الرسمية المعلنة من شركة وي، والتي لا تزال سارية دون أي تعديل، وتشمل فئات كروت «أجدع شحنة» ما يلي:

- كارت فئة 13 جنيها يمنح رصيد 9.1 جنيه أو 345 وحدة لمدة يومين.

- كارت فئة 16.5 جنيه يمنح رصيد 11.55 جنيه أو 490 وحدة لمدة 6 أيام.

- كارت فئة 19 جنيها يمنح رصيد 13.75 جنيه أو 635 وحدة لمدة 7 أيام.

- كارت فئة 26 جنيها يمنح رصيد 18.2 جنيه أو 865 وحدة لمدة 10 أيام.

- كارت فئة 38 جنيها يمنح رصيد 26.6 جنيه أو 1300 وحدة لمدة 14 يومًا.

أسعار كروت شحن فودافون

أبقت شركة فودافون على أسعارها الحالية كما يلي:

- كارت 12.5 جنيه يباع بـ 16.5 جنيه.

- كارت 15 جنيهًا أصبح سعره 19.50 جنيه ويمنح رصيد 13.65 جنيه.

- كارت 20 جنيهًا سعره 26 جنيهًا ويمنح رصيد 18.20 جنيه.

- كارت 29 جنيهًا يباع بـ 38 جنيهًا ويمنح رصيد 26.6 جنيه.

كروت الفكة من فودافون

تقدم فودافون كروت فكة متنوعة:

- كارت 13 جنيهًا يمنح 300 وحدة لمدة يومين.

- كارت 16.5 جنيه يمنح 425 وحدة لمدة 6 أيام.

- كارت 19.5 جنيه يمنح 550 وحدة لمدة 7 أيام.

- كارت 26 جنيهًا يمنح 750 وحدة لمدة 10 أيام.

أسعار كروت شحن اتصالات مصر

أسعار «أقوى كارت» من اتصالات مصر جاءت كالآتي:

- كارت 13 جنيهًا يمنح 9.1 جنيه رصيد وصلاحية يومين.

- كارت 16.5 جنيه يمنح 11.5 جنيه وصلاحية 6 أيام.

- كارت 19.5 جنيه يمنح 13.65 جنيه وصلاحية 7 أيام.

- كارت 26 جنيهًا يمنح 18.20 جنيه وصلاحية 10 أيام.

- كارت 38 جنيهًا يمنح 26.6 جنيه وصلاحية 14 يومًا.

- كارت 39 جنيهًا بصلاحية 28 يومًا.

- كارت 65 جنيهًا بصلاحية 28 يومًا.

أسعار كروت شحن أورنج مصر

تستمر أورنج في العمل بكروت «الكبير» بالأسعار نفسها:

- كارت 16.5 جنيه يمنح 11.55 جنيه أو 425 وحدة لمدة 6 أيام.

- كارت 19.5 جنيه يمنح 13.65 جنيه أو 550 وحدة لمدة 7 أيام.

- كارت 26 جنيهًا يمنح 18.20 جنيه أو 750 وحدة لمدة 10 أيام.

- كارت 38 جنيهًا يمنح 26.60 جنيه أو 1100 وحدة لمدة 14 يومًا.

- كارت 45 جنيهًا يمنح 31.50 جنيه أو 900 وحدة لمدة 28 يومًا.

- كارت 55 جنيهًا يمنح 38.50 جنيه أو 1200 وحدة لمدة 28 يومًا.

- كارت 65 جنيهًا يمنح 65 جنيهًا أو 1400 وحدة.

 وحتى اللحظة، لا توجد أي زيادات جديدة أولية، ويبدأ أي تحريك للأسعار فقط بقرار رسمي من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.

وتتباين الفئات الأكثر تداولًا بين المحافظات، لكن كروت 13 و16.5 و26 جنيهًا تبقى الأكثر استخدامًا نظرًا لارتباطها بباقات الوحدات والخدمات اليومية، بينما تظل كروت 38 و65 جنيهًا الأقل تداولًا لكونها موجهة لاحتياجات أكبر ولمدد أطول.

هل كروت الشحن غليت اليوم

يتساءل المواطنون: هل كروت الشحن غليت اليوم؟ والإجابة بحسب جهاز تنظيم الاتصالات هي “لا”، فما زالت الأسعار الحالية تعمل دون تغيير، وما يتداوله البعض على مواقع التواصل الاجتماعي حول زيادات تمت بالفعل غير صحيح.

وتشدد الجهات الرسمية على أن أي تحديث في الأسعار سيعلن بشكل واضح وشفاف، وبصورة رسمية لا تحتمل التأويل.

 وحتى اللحظة، لم تُصدر أي شركة من الشركات الأربع العاملة في السوق قرارًا فعليًا بالزيادة.

أسعار كروت الشحن الفكة

وتواصل الشركات تقديم فئات أسعار كروت الشحن الفكة بذات معدلات الأسعار الحالية. فمثلاً تقدم فودافون كارت الفكة 13 جنيهًا بـ 300 وحدة لمدة يومين، وكارت الفكة 16.5 جنيه بـ 425 وحدة لمدة 6 أيام، وكارت الفكة 19.5 جنيه بـ 550 وحدة لمدة 7 أيام، بينما يمنح كارت 26 جنيهًا نحو 750 وحدة لمدة 10 أيام، وتبقى هذه الفئات من الأكثر تداولًا بين المستخدمين نظرًا لمرونتها وقيمتها التشغيلية.

فئات كروت الشحن

وتختلف فئات كروت الشحن المعروضة في السوق بين الشركات، إلا أن الفئات الأساسية تشمل 13 و16.5 و19.5 و26 و38 و45 و55 و65 جنيهًا. وتمنح هذه الفئات رصيدًا يتراوح بين 9.1 جنيه حتى 38.5 جنيه، مع صلاحيات متفاوتة من يومين إلى 28 يومًا.

وتبرز هذه الفئات في شركات أورنج واتصالات ووي وفودافون، مع فروقات بسيطة في عدد الوحدات المقدمة.

أسعار كروت الشحن كروت الشحن حقيقة زيادة أسعار كروت شحن المحمول موعد تطبيق أسعار كروت الشحن أسعار كروت شحن وي أسعار كروت شحن فودافون كروت الفكة من فودافون أسعار كروت شحن اتصالات مصر أسعار كروت شحن أورنج فئات كروت الشحن أسعار كروت الشحن الفكة

الطقس الآن

الطقس الآن .. هذه المحافظات تحت تأثير الأمطار الغزيرة وضربات البرق والرعد

هل السلحفاة في البيت

هل السلحفاة في البيت تجلب الرزق والحظ وتعطل السحر؟.. احذرها

تعطل رابط استمارة الشهادة الإعدادية

التعليم: التحديثات سبب تعطل رابط استمارة الشهادة الإعدادية..وسيعمل خلال ساعات

حالة الطقس

من مطروح للصعيد.. 7 محافظات تحت تأثير الأمطار الغزيرة يصاحبها البرق والرعد

الدولار

رسميا الآن .. سعر صرف الدولار مقابل الجنيه

فتاة - أرشيفية

سماح تطلب الخلع أمام محكمة الأسرة: خانِّي وأنا بولد بنتنا

أرض الزمالك

مصدر بوزارة الرياضة يكشف لصدى البلد كواليس فشل عودة أرض أكتوبر للزمالك

وزير التربية والتعليم

تحرك عاجل من وزير التعليم استجابةً لمطالب معلمي الحصة

الوطنية للانتخابات

بنداري: عدد الدوائر الانتخابية التي تجرى بها الانتخابات هي 30 موزعة على 10 محافظات

الوطنية للانتخابات

أحمد بنداري: كثافات كبيرة في الدول العربية بانتخابات النواب تليها روما

لسفير محمد حجازي، مساعد وزير الخارجية الأسبق

حجازي: الرئيس السيسي خلال لقائه بالمشير خليفة حفتر أكد على أهمية توحيد المؤسسات بالدولة الليبية

بالصور

تريند TikTok الجديد… المكرونة الكريمية بدون كريمة

تريند TikTok الجديد… “المكرونة الكريمية بدون كريمة
تريند TikTok الجديد… “المكرونة الكريمية بدون كريمة
تريند TikTok الجديد… “المكرونة الكريمية بدون كريمة

شبك وطعوم.. استمرار أعمال البحث عن تمساح قرية الزوامل بالشرقية

البحث عن تمساح
البحث عن تمساح
البحث عن تمساح

سر التتبيلة… كيف تطبقين أسرار المطاعم في البيت؟

كيف تطبقين أسرار المطاعم في البيت؟
كيف تطبقين أسرار المطاعم في البيت؟
كيف تطبقين أسرار المطاعم في البيت؟

الموضة تحت المطر.. كيف تختارين إطلالتك في الأيام الباردة؟

الموضة تحت المطر.. كيف تختارين إطلالتك في الأيام الباردة؟
الموضة تحت المطر.. كيف تختارين إطلالتك في الأيام الباردة؟
الموضة تحت المطر.. كيف تختارين إطلالتك في الأيام الباردة؟

فيديو

السر وراء السلحفاة والحظ

هل تربية السلاحف تجلب الحظ والرزق فعلًا أم أنها مجرد خرافة؟

مي عمر

مي عمر تكشف أسرارها.. هجوم السوشيال ميديا.. وعودة محمد سامي للإخراج

شروق القاسم

من طب الأسنان للرقص الشرقي.. الحقيقة الكاملة في أزمة شروق القاسم

أحمد سعد

من الفقر والطرد إلى قمة الشهرة.. أحمد سعد يكشف عن أسرار مشواره الفني

رئيس جامعة دمنهور يتفقد انتظام سير العملية التعليمية

لتعزيز الكوادر التربوية.. رئيس جامعة دمنهور يتفقد انتظام سير العملية التعليمية بكلية التربية

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: حكاية القرن الإفريقي بين الجفاف والهجرة والنزاعات

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الأول

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د.محمد عسكر يكتب: العقل العربي بين سطوة الخوارزميات وتآكل الوعي النقدي

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: تنمية الذات .. رحلة مستمرة نحو التميز

