المغرب يتقدم بهدف على السعودية في كأس العرب

تقدم منتخب المغرب بهدف نظيف على نظيره السعودية، في الشوط الأول، في إطار الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات بكأس العرب.



وجاء هدف المغرب عن طريق كريم البركاوي في الدقيقة 11.

وكان منتخب السعودية قد ضمن تأهله بشكل رسمي إلى الدور المقبل، بعد احتلال صدارة المجموعة الثانية برصيد 6 نقاط.



وجاء تشكيل المغرب كالتالي:

حراسة المرمى: مهدي بنعبي

خط الدفاع: سفيان بوفتي، مروان سعدان، محمد بولوكسوت، حمزة الموساوي

خط الوسط: محمد ربيع حريمات، وليد الكرتي، أنس باش، أمين زحزوح

خط الهجوم: طارق تيسودالي، كريم البركاوي.



فيما جاء تشكيل السعودية كالتالي:

حراسة المرمى: عبد الرحمن الصانبي

خط الدفاع: علي مجرشي – وليد الأحمد – محمد سليمان – عبد الإله العمري

خط الوسط: نواف بوشل – مراد هوساوي – مصعب الجوير

خط الهجوم: صالح الشهري – صالح أبو الشامات – عبد الرحمن العبود.