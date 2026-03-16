رامز جلال ساخرا من المغربي محمود بنتايك: لاعب حقه ضايع

وقع النجم المغربي محمود بنتايج، الظهير الأيسر المتألق لنادي الزمالك ، في فخ مقلب الفنان رامز جلال، ضمن برنامج رامز ليفيل الوحش، المذاع عبر قناة إم بي سي مصر، مساء اليوم الاثنين.

وقال رامز جلال، إن “اللاعب اللي حقه ضايع ولا عارف يعمل شهادات ولا ودائع اللاعب محمود بنتايك متهور ومجنون”.

وتأتي هذه الحلقة لتسلط الضوء على واحد من أهم الصفقات التي أحدثت تأثيراً في الكرة المصرية مؤخراً، حيث أثبت بنتايج جدارته منذ انضمامه للفارس الأبيض، مما جعله هدفاً مثالياً لكاميرات رامز جلال التي لا تترك نجماً لامعاً إلا وأوقعت به في فخاخها المبتكرة.

يعتمد ضيف رامز جلال اليوم في ظهوره على كاريزما خاصة، حيث يترقب الجمهور رد فعل اللاعب الذي يتميز بهدوئه الشديد داخل الملعب أمام مستويات الرعب التي صممها فريق البرنامج هذا العام.

فكرة البرنامج تدور حول استدراج الضيوف إلى منطقة ألعاب إلكترونية عملاقة في الرياض، حيث يتم إيهامهم بالمشاركة في برنامج حواري أو تجربة تكنولوجية حديثة، قبل أن يجدوا أنفسهم وجهاً لوجه مع مواقف مرعبة تتصاعد تدريجياً حتى المرحلة النهائية المعروفة باسم ليفل الوحش، وذلك وفقا لما رصده موقع تحيا مصر.

ضيوف الحلقات السابقة وتصاعد الإثارة

لم تكن حلقة ضيف رامز جلال اليوم هي الأولى التي تثير الجدل هذا الموسم، فقد شهد برنامج رامز ليفل الوحش منذ بدايته وقوع أسماء رنانة في فخه، ففي الحلقات الأولى، تابعنا الفنانة أسماء جلال التي تصدرت التريند برد فعلها العفوي، تلتها النجمة هنا الزاهد، كما وقعت الفنانة القديرة غادة عبد الرازق ضحية للمقلب في حلقة اتسمت بالتوتر العالي.

أما على الصعيد الرياضي، فقد سبق محمود بنتايج، ضيف رامز جلال اليوم، مجموعة من نجوم القطبين، حيث وقع أحمد سيد زيزو نجم الزمالك في الفخ، ومروان عطية وياسر إبراهيم من النادي الأهلي، والذين واجهوا تحديات الحلبة والمكعبات المتحركة بصعوبة بالغة.

كما لم يخلُ البرنامج من نجوم الفن الشعبي والإعلام، حيث ظهر مؤخراً مطرب المهرجانات عصام صاصا والناقد الرياضي عمرو الدرديري، مما جعل الموسم متنوعاً وشاملاً لمختلف المجالات.

ويواجه ضيف رامز جلال اليوم تحديات بدنية قاسية تتطلب سرعة بديهة، خاصة في المرحلة التي يتم فيها إطلاق الوحش الميكانيكي أو الحيوانات التي تظهر فجأة لإرباك الضيف.

ورغم الضجة القانونية التي أثيرت حول البرنامج مؤخراً، حيث رفضت محكمة القضاء الإداري دعاوى وقف عرضه، إلا أن الجمهور لا يزال يتابع البرنامج بكثافة، معتبراً إياه جزءاً لا يتجزأ من الطقوس الرمضانية.