الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
برلمان

حماة الوطن ينظم معرض «فرحتك فرحتنا» لتوفير ملابس العيد للأكثر احتياجا

محمد الشعراوي

افتتحت أمانة التضامن الاجتماعي بحزب حماة الوطن، اليوم، معرض “فرحتك فرحتنا” لملابس العيد، والذي يستهدف دعم الأسر المستحقة وتخفيف الأعباء المعيشية عنها، من خلال توفير نحو عشرة آلاف قطعة ملابس وفساتين زفاف وبدل مجانا، وقيمة اجتماعية وإنسانية تعكس روح التكافل خلال موسم عيد الفطر المبارك.

وجاء افتتاح المعرض بحضور  النائب نافع عبد الهادي امين محافظة الجيزة بالحزب وعدد من قيادات الحزب ومسؤولي المحافظة، في إطار جهود الحزب لتعزيز مظلة الحماية الاجتماعية والمشاركة المجتمعية الفاعلة لدعم الفئات الأكثر احتياجًا.

وأكدت الدكتورة مها الأنصاري، أمين أمانة التضامن الاجتماعي المركزية بالحزب، خلال الافتتاح أن تنظيم معرض “فرحتك فرحتنا” يأتي ضمن سلسلة المبادرات الاجتماعية التي يتبناها الحزب في مختلف المحافظات، بهدف إدخال الفرحة على الأسر البسيطة، وتمكينها من توفير احتياجات العيد لأبنائها في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.

وأوضحت أن المعرض يضم تشكيلة متنوعة من الملابس تناسب مختلف الأعمار، مع الالتزام بتقديم منتجات ذات جودة مناسبة وأسعار مخفضة، بما يسهم في تحقيق الاستفادة لأكبر عدد ممكن من المواطنين.

وشهد المعرض إقبالًا كثيفًا من سكان المنطقة، حيث توافد المواطنون للاستفادة من المعروضات، التي تجاوزت 6000 قطعة ملابس متنوعة لجميع الفئات والأعمار.

أقيم المعرض في مدخل همفرست القديم من شارع السودان أمام شارع عمان مباشرةً – وسط إقبال متوقع من المواطنين خلال الأيام المقبلة، خاصة مع اقتراب عيد الفطر المبارك، وقد أبدى المستفيدون سعادتهم الكبيرة بهذه المبادرة، التي مكنتهم من الحصول على ملابس العيد بأسعار رمزية تناسب إمكانياتهم المادية.

ويعكس المعرض توجهات حزب حماة الوطن نحو دعم المبادرات المجتمعية وتعزيز مفهوم المسؤولية الاجتماعية، بما يسهم في تحقيق التكافل بين فئات المجتمع وترسيخ قيم التضامن خلال المناسبات الدينية والوطنية.

الشباب والرياضة بالشرقية تتابع الاستعدادات النهائية لإقامة صلاة عيد الفطر المبارك

في عرسٍ قرآني..أزهر الشرقية يكرم حفظة القرآن بمعهد الصفوة بالزقازيق

إزالة 33 حالة تعد بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالشرقية

مرهق وبطيء.. محمود عزب يكشف كواليس وصعوبات تصوير مسلسل «الست موناليزا»

