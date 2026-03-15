نائب بـ"حماة الوطن": كلمة الرئيس السيسي في إفطار الأسرة المصرية كشفت الحقائق

أكد النائب علاء سليمان الحديوي عضو مجلس النواب عن حزب حزب حماة الوطن، أن الرسائل المهمة التي تضمنتها كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال حفل إفطار الأسرة المصرية تعكس نهج الدولة القائم على المصارحة والشفافية مع المواطنين، خاصة في ظل التحديات الإقليمية والدولية التي تشهدها المنطقة في الوقت الراهن.

وأوضح "الحديوي"، في بيان له اليوم، أن كلمة الرئيس حملت عددًا من الرسائل المهمة التي تؤكد إدراك القيادة السياسية لحجم الضغوط التي يتحملها المواطن المصري، مع التأكيد على أن الإجراءات الاقتصادية التي تتخذها الدولة تأتي في إطار الحفاظ على استقرار الاقتصاد الوطني وضمان استمرار توفير السلع والخدمات الأساسية.

وأشار عضو مجلس النواب إلى أن من أبرز الرسائل التي أكد عليها الرئيس السيسي خلال اللقاء، حرص الدولة المصرية على حماية أمنها القومي ودعم الأشقاء العرب في مواجهة التحديات التي تمر بها المنطقة، إلى جانب العمل المستمر لخفض التصعيد في بؤر التوتر الإقليمي، وهو ما يعكس الدور المحوري لمصر في دعم الاستقرار الإقليمي والحفاظ على أمن المنطقة.

وأضاف الحديوي ، أن كلمة الرئيس تضمنت مصارحة واضحة بشأن تداعيات الأزمات العالمية والإقليمية على الاقتصاد المصري، موضحًا أن ما تمر به الدولة من إجراءات اقتصادية يأتي نتيجة ظروف استثنائية فرضتها الأزمات الدولية والحروب في المنطقة، وهو ما يبرز أهمية استمرار برنامج الإصلاح الاقتصادي لضمان بناء اقتصاد قوي قادر على مواجهة الأزمات.

وأكد "الحديوي" أن توجيهات الرئيس للحكومة بضرورة شرح الحقائق للرأي العام وتعزيز الشفافية تمثل رسالة مهمة لتعزيز الثقة بين الدولة والمواطنين، فضلًا عن تأكيده على ضرورة مواجهة أي محاولات لاستغلال المواطنين في الأسواق والتعامل بحزم مع المخالفين.

كما أشاد النائب بتأكيد الرئيس على استمرار الدولة في تقديم الدعم للفئات الأكثر احتياجًا والعمل على إطلاق حزمة حماية اجتماعية جديدة لدعم محدودي ومتوسطي الدخل، بما يعكس حرص الدولة على تحقيق التوازن بين الإصلاح الاقتصادي والحماية الاجتماعية.



وشدد عضو مجلس النواب على أن دعوة الرئيس إلى تماسك المصريين في هذه المرحلة الدقيقة تمثل رسالة وطنية مهمة، خاصة في ظل المتغيرات المتسارعة التي تشهدها المنطقة، مؤكدًا أن وعي الشعب المصري ووحدته يمثلان الركيزة الأساسية للحفاظ على استقرار الدولة ومواصلة مسيرة البناء والتنمية.



واختتم النائب علاء الحديوي بيانه بالتأكيد على أن كلمة الرئيس السيسي في إفطار الأسرة المصرية حملت قدرًا كبيرًا من الطمأنة للمواطنين، ورسخت مبدأ الشراكة بين الدولة والشعب في مواجهة التحديات، مع مواصلة العمل من أجل حماية الوطن وتحقيق مستقبل أفضل للأجيال القادمة.