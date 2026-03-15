الرئيس السيسي: رفع أسعار المنتجات البترولية كان إجراء حتمياً.. أحمد موسى: فاتورة الكهرباء ترتفع 4 أضعاف السعر الحالي في هذه الحالة| أخبار التوك شو



نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة من البرامج التليفزيونية، حيث تناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، نوضح أبرزها فيما يلي:

أحمد موسى: إيران دي عدو زي إسرائيل لأنها بتضرب الدول العربية

علق الإعلامي أحمد موسى على كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي في حفل إفطار الأسرة المصرية.



أحمد موسى: فاتورة الكهرباء ترتفع 4 أضعاف السعر الحالي في هذه الحالة

علق الإعلامي أحمد موسى على كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي في حفل إفطار الأسرة المصرية.



أحمد موسى: أمن مصر من أمن العالم العربي.. واللي يضرهم يضرنا

علق الإعلامي أحمد موسى على كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي في حفل إفطار الأسرة المصرية.



تحذير شديد اللهجة.. الحرس الثوري يطلب إخلاء جميع المراكز الصناعية الأمريكية في المنطقة

أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل لها ، أن الحرس الثوري الإيراني وجه تحذيرا للولايات المتحدة بضرورة إخلاء جميع المراكز الصناعية الأمريكية في المنطقة.



أمورنا مستقرة.. الرئيس السيسي: رفع أسعار المنتجات البترولية كان إجراء حتمياً

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن الإجراء الذي اتخذته الحكومة مؤخراً برفع أسعار المنتجات البترولية كان إجراء حتمياً.



الرئيس السيسي يوجه الحكومة بإطلاق حزمة اجتماعية جديدة تستهدف الأولى بالرعاية

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن وجه الحكومة بالإسراع فى إطلاق حزمة اجتماعية جديدة، تستهدف الفئات الأولى بالرعاية؛ ومحدودى ومتوسطى الدخل بما يضمن تحقيق قدر أكبر من الحماية الاجتماعية، فى هذه المرحلة الدقيقة.



إجراءات صعبة لا بديل عنها.. أول تعليق من الرئيس السيسي على رفع أسعار البنزين

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن النزاعات بالمنطقة والأجواء الملتهبة؛ ألقت بظلالها الثقيلة على الاقتصاد العالمى، فأصابت سلاسل الإمداد بالاضطراب، وأشعلت أسعار الطاقة والغذاء فى العالم أجمع، ولم تكن مصر بمنأى عن هذه التداعيات.



صراخ ورعب وانهيار | كارولين عزمي تقع في فخ رامز ليفل الوحش

وقعت الفنانة كارولين عزمي ، ضحية حلقة اليوم من برنامج الفنان رامز جلال " رامز ليفل الوحش "، المذاع على قناة “ إم بي سي مصر ”.



المفتي: دعوة المظلوم حق ولا حرج عليه والله مستجيب له لا محالة

رد الدكتور نظير عياد مفتي الجمهورية، على تسائل :" هل يجوز للمظلوم بأن يقوم بالدعاء على من ظلمه ؟".

