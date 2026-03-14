الرئيس السيسي يوجه الحكومة بإطلاق حزمة اجتماعية جديدة تستهدف الأولى بالرعاية

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن وجه الحكومة بالإسراع فى إطلاق حزمة اجتماعية جديدة، تستهدف الفئات الأولى بالرعاية؛ ومحدودى ومتوسطى الدخل بما يضمن تحقيق قدر أكبر من الحماية الاجتماعية، فى هذه المرحلة الدقيقة.

وقال الرئيس السيسي في كلمته خلال حفل إفطار الأسرة المصرية والذي أقيم بدار القوات الجوية، :"وفى ذات الإطار؛إننا نؤمن بأن الإصلاح ليس خيارا؛ بل ضرورة.. وبناء اقتصاد قوى؛ هو الضمانة الحقيقية لمستقبل الوطن وأبنائه.

في سياق آخر، قال الرئيس السيسي:" وفيما يتعلق بما أثير سابقا؛ حول مستوى الأعمال الفنية والبرامج الدرامية، وتأثيرها على الأسرة المصرية، فقد لمسنا خلال هذا العام، بعض التقدم الإيجابى على هذا الصعيد، وأطالب بالمزيد من هذا التوجه البناء فى الأعمال، التى تقدم، لتكون مرآة لقيمه الراسخة، وتجسيدا لوعيه الحضارى، وإسهاما فاعلا فى بناء وجدان وطنى يليق بمصر ومكانتها، ويعكس رسالتها الثقافية الممتدة عبر العصور.