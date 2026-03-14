الرئيس السيسي: رفع أسعار المواد البترولية كان أقل الخيارات تكلفة على المواطنين

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن الدولة لا تأخذ أي إجراء إلا إذا كان مدروساً بدقة، والخيار المتخذ بشان أسعار المواد البترولية هو أقل الخيارات تكلفة على المواطنين.



وقال الرئيس السيسي في كلمته خلال حفل إفطار الأسرة المصرية والذي أقيم بدار القوات الجوية، إنه لفت نظره تعليقات وكتابات في الصحافة ومقال بعينه يشير إلى على عدم مصارحة الحكومة للمواطنين بحقائق الأمور، وأن الحكومة لا تنفذ وعودها، مشيراً سيادته إلى عدم القدرة على تنفيذ كل ما نتمناه.

وتابع الرئيس السيسي:" الحكومة لم تكن السبب فيما واجهته مصر من أزمات خلال السنوات الخمس الماضية، بل على العكس حيث كانت الدولة تتلقى وتستوعب تبعات الأزمات والحروب، أخذا في الاعتبار كونها دولة غير غنية، وأن عدد سكانها بلغ ١٢٠ مليون نسمة تسعى الدولة لتوفير كل متطلباتهم قدر الإمكان بما يتناسب مع إمكانياتها.



وأوضح الرئيس أن الدولة دخلت في برنامج إصلاح اقتصادي عام ٢٠١٦، ومنذ عام ٢٠٢٠، وما بعدها تعرضنا لأزمات وأمور سلبية كان من الصعب تجنبها وترتب عليها خسارة مصر لحوالي ١٠ مليار دولار من إيرادات قناة السويس، أي ما يوازي ٥٠٠ مليار جنيه، وهو ما ترتبت عليه تداعيات بالقطع على قدرة الدولة على التحرك.