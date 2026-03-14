حماة الوطن: تحركات الرئيس السيسي الدبلوماسية تثبت أن مصر ركيزة الاستقرار والسلام في المنطقة

أشادت المستشارة ماريان شحاتة، أمينة الاتصال السياسي والعلاقات الحكومية بحزب حزب حماة الوطن بأمانة الشيخ زايد، بالاتصال الهاتفي الذي جرى بين الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان، مؤكدة أن هذا التحرك يعكس ثقل مصر ودورها المحوري في إدارة التوازنات الإقليمية ودعم جهود التهدئة في منطقة تشهد تحديات متصاعدة.

وقالت أمينة الإتصال السياسي بحزب حماة الوطن، في تصريحات صحفية، إن تأكيد الرئيس السيسي استعداد مصر بذل كل جهد ممكن لدعم الوساطة وتغليب الحلول السياسية والدبلوماسية يعكس نهج الدولة المصرية القائم على دعم الاستقرار ومنع اتساع دائرة الصراع، مع الالتزام بمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة واحترام سيادة الدول وسلامة أراضيها.

وأضافت، شحاته أن التحركات الدبلوماسية المصرية تعكس رؤية استراتيجية شاملة تهدف إلى حماية شعوب المنطقة من ويلات الحروب، والحفاظ على الاستقرار السياسي والاقتصادي الإقليمي، مشددة على أن مصر بقيادة الرئيس السيسي تواصل القيام بدور فاعل في فتح مسارات الحوار واحتواء الأزمات بما يعزز الأمن والسلم في الشرق الأوسط.

واختتمت المستشارة ماريان شحاته تصريحاتها بالتأكيد على أن الموقف المصري يجسد ثوابت السياسة الخارجية المصرية في دعم استقرار الدول العربية ورفض توسيع نطاق الصراعات، بما يعزز مكانة مصر كركيزة أساسية للاستقرار في المنطقة.