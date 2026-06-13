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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

خدمات

4548 مستفيدًا و63 نشاطًا لوحدة السكان في الغربية خلال شهر

محافظ الغربية
محافظ الغربية
الغربية أحمد علي

واصلت وحدة السكان بمحافظة الغربية جهودها الميدانية خلال شهر مايو 2026، حيث نجحت في تنفيذ 63 نشاطًا متنوعًا بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة، استفاد منها 4548 مواطنًا، وذلك في إطار تنفيذ الاستراتيجية القومية للسكان وخطة الدولة للارتقاء بجودة حياة المواطنين ومعالجة القضايا السكانية والمجتمعية.

توجيهات محافظ الغربية 

وأكد اللواء دكتور علاء عبد المعطي محافظ الغربية أن المحافظة تولي اهتمامًا كبيرًا بملف السكان باعتباره أحد الملفات الحيوية المرتبطة بالتنمية المستدامة، مشيرًا إلى أن ما تحقق خلال شهر مايو يعكس حجم الجهد المبذول للوصول إلى المواطنين وتقديم رسائل توعوية وخدمات مباشرة تسهم في تحسين مستوى الوعي المجتمعي والارتقاء بجودة الحياة، لافتًا إلى استمرار دعم المبادرات والبرامج التي تستهدف الأسرة المصرية بمختلف فئاتها.

تحرك تنفيذي عاجل 

وشهدت أنشطة الوحدة تنفيذ 24 ندوة ضمن مبادرة «شبابنا مستقبلنا» للتوعية بصحة المراهقين وتنظيم الأسرة ومخاطر الزواج المبكر، استفاد منها 2315 مواطنًا، إلى جانب تنظيم 5 قوافل علاجية و12 عيادة متنقلة بالتعاون مع مديرية الصحة، استفاد منها 806 مواطنين، فضلًا عن تنفيذ مبادرة «صحتك تهمنا» لتوفير وسائل تنظيم الأسرة مجانًا بالقرى الأكثر احتياجًا.

رفع كفاءة الخدمات 

كما واصلت الوحدة تنفيذ عدد من المبادرات المجتمعية الهادفة، من بينها مبادرة «رفقًا بالقوارير» لدعم وتمكين المرأة، ومبادرة «بيئتك مسؤوليتك» لنشر الوعي البيئي وتعزيز ثقافة إعادة التدوير، بالإضافة إلى مبادرة «حروف من نور» لمحو الأمية وتعويض الفاقد التعليمي، ومبادرة «تحدث معه» لتوعية الشباب بقضايا تنظيم الأسرة ومخاطر الإدمان وتعزيز قيم المواطنة، وذلك ضمن خطة متكاملة تستهدف الحد من الظواهر السلبية وتحقيق التنمية المجتمعية الشاملة.

اخبار محافظة الغربية تحرك تنفيذي عاجل رفع كفاءة الخدمات وحدة السكان

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