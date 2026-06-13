لقجع: المغرب تعامل بحكمة مع أحداث نهائي أمم أفريقيا.. وكان بإمكاننا إنهاء المباراة مبكرًا





أكد رئيس الجامعة الملكية المغربية فوزي لقجع أن المغرب وفر جميع الظروف المناسبة لمنتخب السنغال خلال مشاركته في نهائي كأس الأمم الأفريقية، نافيًا وجود أي تجاوزات تنظيمية أو محاولات للتأثير على مجريات المباراة.

وقال لقجع، في تصريحات تلفزيونية، إن الجدل الذي أثير حول نهائي البطولة لا يعكس حقيقة ما جرى، مشيرًا إلى أن لاعبي السنغال غادروا أرض الملعب عقب احتساب ركلة جزاء خلال اللقاء، بينما تصرف الجمهور المغربي بحكمة رغم الأجواء المشحونة.





وأضاف: “لو كنا نريد الغش أو التأثير على نتيجة المباراة، لكان بإمكاننا إنهاء الأمور منذ الدقيقة 15، فلماذا ننتظر حتى الدقيقة 90؟”.



وأوضح رئيس الجامعة الملكية المغربية أن منتخب السنغال لم يتقدم بأي شكاوى منذ وصوله إلى المغرب، بل أشاد مسؤولو الاتحاد السنغالي بجودة التنظيم والمنشآت