الغندور يدعم المغرب قبل مواجهة البرازيل: أسود الأطلس رفعوا سقف طموحات العرب وأفريقيا

وجه الإعلامي خالد الغندور رسالة دعم وتحفيز إلى المنتخب المغربي قبل مواجهته المرتقبة أمام منتخب البرازيل، مؤكدًا أن "أسود الأطلس" أصبحوا مصدر إلهام لكل الجماهير العربية والأفريقية بعد إنجازهم التاريخي في مونديال 2022.

المنتخب المغربي

وكتب الغندور عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك أن المنتخب المغربي لم يعد يحظى بتشجيع العرب فقط من باب الأخوة والمحبة، بل لأنه نجح في رفع سقف الطموحات بعد احتلاله المركز الرابع في كأس العالم بقطر، وهو الإنجاز الذي وصفه بالمشرف للعرب وأفريقيا.

وأضاف أن مواجهة البرازيل تمثل تحديًا كبيرًا أمام "ملوك السامبا"، لكنه أعرب عن ثقته الكاملة في قدرة لاعبي المغرب على تقديم مباراة قوية وتحقيق نتيجة إيجابية، مشيرًا إلى أن أي نجاح مغربي سيكون مصدر فخر وإلهام لجميع المنتخبات العربية والأفريقية.

وخص الغندور قائد المنتخب المغربي أشرف حكيمي برسالة دعم، مؤكدًا أن الجماهير العربية بأكملها تقف خلفه وخلف زملائه في هذه المواجهة، وأن فرحة الانتصار لن تقتصر على المدن المغربية فقط، بل ستمتد إلى مختلف العواصم العربية.