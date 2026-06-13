الغندور يطلق مسابقة للجماهير لتوقع نتائج مباراتي قطر والمغرب في كأس العالم

أعلن الإعلامي خالد الغندور عن مسابقة جديدة للجماهير عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، وذلك قبل انطلاق مباراتي قطر أمام سويسرا والمغرب أمام البرازيل في كأس العالم 2026.

مباراة قطر وسويسرا

وطالب الغندور متابعيه بتوقع نتيجة المباراتين، مؤكدًا أن صاحب التوقع الصحيح للنتائج سيحصل على هدية عبارة عن تيشيرت منتخب مصر.

وكتب الغندور: «توقعات ملوك التوقعات لمباراتي قطر وسويسرا والمغرب والبرازيل، والهدية تيشيرت منتخب مصر لصاحب التوقع الصحيح بالنتيجة».

وتحظى المباراتان باهتمام جماهيري كبير، خاصة في ظل آمال الجماهير العربية في تحقيق منتخبي قطر والمغرب نتائج إيجابية أمام منافسين من العيار الثقيل.