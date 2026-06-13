الغندور يوجه رسالة مؤثرة إلى محمد صلاح قبل كأس العالم: “مصر تستحق”

وجه الإعلامي خالد الغندور رسالة مؤثرة إلى قائد منتخب مصر محمد صلاح قبل انطلاق مشوار الفراعنة في كأس العالم 2026، مؤكدًا أن الجماهير المصرية تضع آمالًا كبيرة على الجيل الحالي لتحقيق إنجاز تاريخي طال انتظاره.

منتخب مصر

وقال الغندور عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك إن مصر تستحق تحقيق أول فوز في تاريخها بكأس العالم بعد 92 عامًا من المشاركة الأولى في نسخة 1934، مشددًا على أن الشعب المصري لم يعد يكتفي بفكرة "التمثيل المشرف"، بل يحلم بالوصول إلى أدوار متقدمة في البطولة.

وأضاف أن محمد صلاح ليس مجرد لاعب عادي، بل يمثل حلم ملايين المصريين، مطالبًا إياه باستغلال خبراته الكبيرة في تحفيز زملائه داخل الملعب، خاصة اللاعبين الشباب، وغرس روح الإصرار والمسؤولية في نفوسهم.

واستعاد الغندور ذكرى مواجهة الكونغو في تصفيات كأس العالم 2018، عندما لعب صلاح دورًا حاسمًا في قيادة المنتخب نحو التأهل، مؤكدًا أن قائد الفراعنة يملك القدرة على صناعة الفارق مجددًا في المحفل العالمي.

كما أشاد بالجيل الحالي للمنتخب، مشيرًا إلى وجود عناصر خبرة بارزة مثل محمود حسن تريزيجيه ومحمد الشناوي وعمر مرموش ورامي ربيعة، مؤكدًا أن الجميع مطالب بالقتال من أجل تحقيق أحلام الجماهير المصرية.

واختتم الغندور رسالته بالتأكيد على ثقته الكبيرة في المنتخب والجهاز الفني بقيادة حسام حسن، مشيرًا إلى أن التاريخ لا يزال يحمل الكثير من السطور التي يمكن لهذا الجيل كتابتها، وأن مصر تستحق إنجازًا عالميًا يليق باسمها وتاريخها.