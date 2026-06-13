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إمام عاشور ومحمد صلاح.. لقطة تشعل الجماهير وتلهب حماس المصريين قبل مباراة بلجيكا
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

إمام عاشور ومحمد صلاح.. لقطة تشعل الجماهير وتلهب حماس المصريين قبل مباراة بلجيكا

محمد صلاح وإمام عاشور
محمد صلاح وإمام عاشور
أمينة الدسوقي

مع اقتراب صافرة البداية لمشوار منتخب مصر في كأس العالم 2026، لم يكن مران الفراعنة الأخير مجرد حصة تدريبية اعتيادية، بل تحول إلى عرض كروي ممتع خطف الأنظار وأشعل حماس الجماهير المصرية التي احتشدت بأعداد كبيرة لدعم منتخبها قبل المواجهة المرتقبة أمام بلجيكا.

لقطة صلاح تتصدر المشهد

خلال مران المنتخب خطف قائد المنتخب محمد صلاح الأضواء بعدما قدم لمحة من مهاراته الاستثنائية.

 ففي لقطة أثارت إعجاب الجماهير، نجح الفرعون في مراوغة زميله إمام عاشور بطريقة رائعة، قبل أن يرسل تمريرة متقنة إلى عمر مرموش الذي أسكن الكرة الشباك معلنًا عن هدف جميل وسط تصفيق وهتافات الحاضرين.

اللقطة انتشرت سريعا عبر منصات التواصل الاجتماعي، لتتصدر اهتمامات الجماهير المصرية التي رأت فيها مؤشرا إيجابيا على الحالة الفنية والذهنية التي يعيشها نجوم المنتخب قبل انطلاق البطولة العالمية.

جماهير الفراعنة ترسم لوحة استثنائية

ولم يكن اللاعبون وحدهم أبطال المشهد، إذ لعبت الجماهير المصرية دورًا بارزًا في رفع معنويات الفريق. 

فقد توافد المئات إلى مقر التدريب لمساندة اللاعبين وإرسال رسالة دعم قوية قبل المواجهة الأولى في المونديال.

وبعد انتهاء المران، حرص نجوم المنتخب على التوجه نحو المدرجات لتحية المشجعين والتقاط الصور التذكارية معهم، في مشهد عكس حالة الترابط والثقة بين المنتخب وجماهيره.

حسام حسن يكشف الأوراق قبل المواجهة

وفي إطار التحضيرات الرسمية، أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" موعد المؤتمر الصحفي الأول للمدير الفني حسام حسن قبل مباراة بلجيكا.

ومن المقرر أن يعقد المؤتمر يوم الأحد 14 يونيو في تمام السادسة والنصف مساءً بتوقيت سياتل، والرابعة والنصف فجر الإثنين بتوقيت القاهرة، بحضور أحد لاعبي المنتخب، حيث يتحدث المدير الفني عن استعدادات الفريق ورؤيته الفنية للمواجهة المرتقبة.

بداية قوية في مجموعة مليئة بالتحديات

ويفتتح منتخب مصر مشواره في كأس العالم 2026 بمواجهة قوية أمام منتخب بلجيكا يوم الإثنين 15 يونيو على ملعب سياتل ضمن منافسات المجموعة السابعة.

وبعد اللقاء الأول، يتوجه الفراعنة إلى كندا لمواجهة نيوزيلندا يوم 22 يونيو، قبل العودة مجددًا إلى سياتل لخوض المباراة الثالثة أمام إيران يوم 27 يونيو في ختام دور المجموعات.

الحلم يبدأ من سياتل

بين مهارات صلاح، وتألق مرموش، والحماس الجماهيري المتزايد، تبدو كتيبة الفراعنة عازمة على كتابة فصل جديد في تاريخ الكرة المصرية.

ومع اقتراب موعد المواجهة المرتقبة أمام بلجيكا، تتجه أنظار الملايين نحو سياتل، حيث يبدأ الحلم المصري في مونديال 2026، وسط آمال كبيرة بتحقيق انطلاقة قوية تفتح الطريق نحو إنجاز تاريخي جديد.

كأس العالم كأس العالم 2026 محمد صلاح إمام عاشور عمر مرموش منتخب بلجيكا

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