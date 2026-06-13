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موعد مباراة البرازيل والمغرب في كأس العالم 2026 والقنوات الناقلة
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

موعد مباراة البرازيل والمغرب في كأس العالم 2026 والقنوات الناقلة

منتخب المغرب
منتخب المغرب
إسراء أشرف

يستعد منتخب المغرب لخوض مواجهة قوية أمام نظيره البرازيلي، في افتتاح مشوارهما ضمن منافسات كأس العالم 2026، في لقاء يُعد من أبرز مباريات الجولة الأولى نظرًا لقوة المنتخبين وتاريخهما الكبير في البطولة.

وتُقام المباراة فجر السبت 13 يونيو 2026 على ملعب "ميتلايف" في ولاية نيوجيرسي الأمريكية، حيث تنطلق صافرة البداية في تمام الساعة الواحدة صباحًا بتوقيت مصر والسعودية، وسط ترقب جماهيري كبير لهذه القمة المنتظرة.

وتأتي المباراة في إطار المجموعة الثالثة من البطولة، التي تشهد منافسة قوية بين منتخبات البرازيل والمغرب واسكتلندا وهايتي، في نسخة تاريخية تُقام بمشاركة 48 منتخبًا لأول مرة.

ويدخل المنتخب البرازيلي اللقاء بطموحات كبيرة لمواصلة فرض هيمنته التاريخية على بطولات كأس العالم، بينما يسعى منتخب المغرب إلى تأكيد مكانته العالمية بعد الإنجاز التاريخي في مونديال 2022، حين أصبح أول منتخب عربي وإفريقي يصل إلى نصف النهائي.

موعد مباراة المغرب والبرازيل في كأس العالم 2026

تنطلق المباراة فجر السبت 13 يونيو 2026، في تمام الساعة 1:00 صباحًا بتوقيت مصر والسعودية.

القنوات الناقلة لمباراة المغرب والبرازيل

تُنقل المباراة عبر شبكة قنوات:

beIN SPORTS MAX 2
beIN SPORTS MAX 4 
beIN SPORTS MAX 5 
beIN SPORTS MAX 6

موعد مباراة البرازيل ضد المغرب موعد مباراة البرازيل والمغرب البرازيل المغرب كأس العالم كاس العالم مونديال 2026

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