أوفا: منتخب مصر قادر على الوصول لأبعد نقطة في كأس العالم

شدد أحمد أمين أوفا لاعب البنك الأهلي الحالي وإنبي السابق، على صعوبة بطولة كأس العالم، كونها تضم أقوى منتخبات العالم، مؤكدًا: قائمة منتخب مصر بقيادة صلاح ومرموش والجهاز الفني بقيادة حسام حسن قادرون على الوصول لأبعد نقطة ممكنة وتحقيق إنجاز تاريخي.

وتابع "أوفا" في تصريحات لبرنامج نجوم دوري نايل مع أحمد المصري عبر إذاعة أون سبورت إف إم: منتخب مصر سيفتقد وجود مصطفى محمد، هو مهاجم قوي ومحطة مهمة وهيدر جيد، لكن في النهاية هذه هي اختيارات المدير الفني وهو المسؤول عنها، كلنا في ظهر منتخب مصر وندعمه بكل قوة وإن شاء الله يفرحونا.



وأضاف لاعب إنبي السابق: أسامة فيصل كان الأقرب لتعويض غياب مصطفى محمد عن كأس العالم، خصوصًا وإنه كان متواجدًا في كل المعسكرات الأخيرة للمنتخب وكذلك في كأس أمم إفريقيا 2025.



وواصل: أحلم بارتداء قميص منتخب مصر بعد كأس العالم، هذا حلم لأي لاعب، إحساس جمل أن ترتدي القميص وتدافع عن علم بلدك.



واختتم أحمد أمين أوفا تصريحاته: أتمنى التوفيق في الموسم الجديد، ونفسي أبقى هداف الدوري وأقدم موسمًا جيدًا يليق بي وبنادي البنك الأهلي.