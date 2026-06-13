الفيفا يكشف سر المقاعد الخاوية في مباريات كأس العالم

كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عن سر وجود عدد من المقاعد الخاويه في مباريات كأس العالم خلال المباراة الثانية بالمونديال بين كوريا الجنوبية والتشيك في المكسيك

وأكد الفيفا أن 44.985 مشجعا حضروا المباراة في جوادالاخارا، في ملعب يتسع لـ45.664 متفرجًا

واكد فيفا أن سر كثره المقاعد الخاويه ترجع إلى تفضيل بعض المشجعين الوقوف في الممرات بدلًا من البقاء في مقاعدهم المخصصة طوال المباراة.

واكد الفيفا في بيان رسمي: “تعكس أرقام الحضور الرسمية عدد التذاكر التي تم مسحها ضوئيًا وعدد المتفرجين الموجودين داخل الملعب، وليس التقييمات البصرية لإشغال المقاعد في أي لحظة خلال المباراة”