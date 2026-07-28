وزير السياحة والآثار يترأس اجتماع مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي

ترأس، شريف فتحي وزير السياحة والآثار، اجتماع مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة.

اجتماع مجلس إدارة هيئة تنشيط السياحة

ونظراً لكون هذا الاجتماع هو الأول لمجلس إدارة الهيئة مع بداية العام المالي الجديد، استعرض الدكتور أحمد يوسف الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، نتائج تنفيذ خطة الهيئة للتنشيط السياحي خلال العام المالي 2025/2026، والتي تضمنت مختلف الأنشطة الترويجية، من حملات إعلانية وتسويقية مشتركة، وشراكات ترويجية، وتنظيم رحلات تعريفية واستضافة مدونين ومؤثرين من مختلف الأسواق السياحية، وتنظيم القوافل السياحية والأنشطة الموجهة للمهنيين، بجانب موقف المشاركة في المعارض السياحية الدولية.

وتم الإشارة إلى أنه خلال العام المالي 2025/2026، تم المشاركة في 40 معرضاً سياحياً دولياً، وتنفيذ 146 حملة تسويقية مشتركة، وتنظيم 180 رحلة تعريفية، و26 قافلة سياحية، حيث أوضح الرئيس التنفيذي للهيئة أن الهيئة عملت خلال الفترة الماضية على التوسع في تنظيم قوافل سياحية للأسواق السياحية الواعدة والأكثر نمواً، وفقاً لتوجيهات مجلس إدارة الهيئة.

كما تم تنفيذ 40 نشاطاً موجهاً للمهنيين، و24 حملة وشراكة ترويجية، وإنتاج 14 محتوى دعائي، فضلاً عن رعاية 126 فعالية داخلية، وتنفيذ 177 نشاطاً ورحلة لرفع الوعي السياحي استهدفت نحو 25 ألف مواطن مصري، بالإضافة إلى تنظيم 471 ندوة توعوية في عدد من المحافظات المختلفة.

وفي هذا الإطار، أكد شريف فتحي على أن استراتيجية الترويج الحالية ترتكز على تعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة واستخدامها بكفاءة وفاعلية أكبر، بما يُسهم في الوصول إلى مزيد من الأسواق السياحية المستهدفة، مع تحقيق التوازن بين الكم والكيف للوصول إلى أفضل النتائج، والاستمرار في الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة وتوسيع نطاق الشراكات مع مختلف المنصات الرقمية.

وأكد الوزير على أهمية المتابعة المستمرة لما يتم تنفيذه وتحليله من البيانات بصورة دورية، بما يسمح بإجراء التعديلات اللازمة على الخطط التسويقية وفقاً للتطورات والمتغيرات التي تطرأ على الأسواق السياحية، وحجم الحركة السياحية الوافدة منها.

وأكد أيضاً على أهمية أن تتسم استراتيجية التسويق السياحي بالديناميكية والمرونة، لافتاً إلى أن التنوع الكبير الذي لا يضاهى الذي يتمتع به المقصد السياحي المصري يُتيح فرصاً واسعة لتنويع الرسائل التسويقية وتطويرها، بما يتناسب مع طبيعة وخصائص كل سوق سياحي، وتفضيلات السائحين به، والتي تختلف من سوق إلى آخر وفقاً للعديد من العوامل.

كما تم خلال الاجتماع استعراض خطة الهيئة للعام المالي 2026/2027، والتي تضمنت خطة المشاركة في المعارض السياحية الدولية، مع إحاطة المجلس بموقف حجز مساحات الأجنحة المصرية المُقرر المشاركة بها في هذه المعارض.

وفي هذا السياق، تم استعراض نتائج الاجتماع التنسيقي الذي عقده الرئيس التنفيذي للهيئة خلال الأيام القليلة الماضية مع عدد من ممثلي القطاع السياحي الخاص، من قيادات الاتحاد المصري للغرف السياحية وغرفة شركات ووكالات السفر والسياحة وغرفة المنشآت الفندقية، وذلك لإعداد ومناقشة خطة المشاركة في المعارض السياحية الدولية خلال العام المالي 2026/2027، بما يُعزز من أوجه التكامل والتنسيق بين الهيئة والاتحاد والغرف السياحية، ويُحقق أقصى استفادة ممكنة من هذه المشاركات، ويُسهم في تحقيق المستهدفات الخاصة باستراتيجية الوزارة لإبراز التنوع السياحي الذي يتمتع به المقصد السياحي المصري.

كما تناول الاجتماع عرض أبرز مؤشرات الحركة السياحية الوافدة إلى مصر خلال الفترة الماضية، واستعراض أهم الإجراءات التي اتخذتها الوزارة للحفاظ على الحركة السياحية الوافدة، في ضوء الأحداث والتطورات الإقليمية الراهنة، ومن بينها مبادرة Vibes of Egypt التي أطلقتها الهيئة واستهدفت إبراز التجارب السياحية التي يعيشها السائحون يومياً خلال زيارتهم لمصر، والتعريف بما يتمتع به المقصد السياحي المصري من تنوع وتفرد، إلى جانب الإجراءات والبرامج التحفيزية التي تم تنفيذها للحفاظ على حركة الطيران.

وأكد الوزير أن هذه الإجراءات ساهمت في الحفاظ على حركة الطيران إلى المقاصد السياحية المصرية، ومن ثم تحقيق نمو في الحركة السياحية الوافدة، رغم التحديات التي تشهدها المنطقة.

وأشار إلى أنه يتم حالياً الاستفادة من فكرة حملة Vibes of Egypt وتوظيفها من خلال عدة أساليب، تعكس في مجملها التجارب المتنوعة التي يعيشها السائحون خلال زيارتهم لمصر، إلى جانب إبراز ما تشهده مختلف المقاصد السياحية المصرية من فعاليات وأحداث متنوعة.

كما أكد شريف فتحي على أهمية وجود أجندة سنوية مُعلنة للفعاليات والأنشطة التي تشهدها مختلف المقاصد السياحية المصرية، بما يُسهم في الترويج لها والتعريف بها، ويدعم جهود جذب المزيد من الحركة السياحية الوافدة.

وخلال الاجتماع، تم التصديق على محضر الجلسة السابقة للمجلس. وتم مناقشة واعتماد ضوابط الحملات الإعلانية والتسويقية المشتركة.

كما تم عرض ومناقشة المؤشرات الأولية التي حققها برنامج تحفيز الطيران الذي تقدمه الوزارة بهدف دعم مزيد من النمو في معدلات الحركة السياحية الوافدة إلى مصر، وذلك خلال شهري مايو ويونيو الماضيين، والتي شهدت نمواً بنسبة 3% في أعداد رحلات الطيران مع الحفاظ على حجم المقاعد الجوية القادمة إلى مصر، رغم الظروف الإقليمية الراهنة، وذلك في ضوء التعديلات الاستباقية التي أجرتها الوزارة على برامج التحفيز مع بدء الأحداث.

وقد شهدت بعض المطارات، ومن بينها مطاري العلمين ومطروح، نمواً ملحوظاً في أعداد رحلات الطيران مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.

كما تم استعراض نتائج برنامج تحفيز الطيران خلال الفترة من نوفمبر وحتى نهاية أبريل الماضي، وما حققه من مؤشرات إيجابية.

وشهد الاجتماع مناقشات موسعة حول السياسة المقترحة لبرنامج التحفيز للموسم السياحي للعام 2026/2027، حيث وافق مجلس الإدارة على القواعد الأساسية للبرنامج تمهيداً لعرضها ومناقشتها خلال اجتماع مجلس إدارة صندوق دعم السياحة والآثار، ومن ثم إخطار الشركاء بها.