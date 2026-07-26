تنشيط السياحة تشارك في معرض "IBTM" ببرشلونة نوفمبر المقبل..مستند

تشارك الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي في المعرض السياحي الدولي "IBTM" المزمع عقدة ببرشلونة وذلك خلال الفترة من 17-19 نوفمبر 2026.

هيئة تنشيط السياحة



أوضحت هيئة تنشيط السياحة في مستند حصل صدى البلد على نسخة منه، أن المعرض من أهم المعارض المهنية المتخصصة قي سياحة الحوافز والمؤتمرات بأوروبا والذى يقام سنوياً في مدينة برشلونة الأسبانية وقد شارك فيه العام الماضي قرابة 12 ألف زائر من مختلف دول العالم، ومايزيد عن 2500 جهة عارضة من أكثر 150 دولة حول العالم.

نوهت هيئة التنشيط، أن قيمة الإشتراك بجناح في النعرض مبلغ وقدره 3500 يورو تسدد بشيك بإسم غرفة المنشآت الفندقية أو بإحدى وسائل الدفع الغير نقدية.

يذكر أن شاركت وزارة السياحة والآثار العام الماضي، ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، في فعاليات المعرض السياحي الدولي Incentive Business Travel Meetings – IBTM 2025 المتخصص في سياحة الحوافز والمؤتمرات، والذي أُقيم بمدينة برشلونة بإسبانيا خلال الفترة من 18 وحتى 20 نوفمبر الماضي.

ويُعد هذا المعرض أحد أكبر وأهم الفعاليات المهنية في أوروبا في مجال سياحة الحوافز والمؤتمرات.