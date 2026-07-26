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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

تنشيط السياحة تدرس المشاركة في معرض "TITF" بـ أوزبكستان.. مستند

السياحة في مصر
السياحة في مصر
محمد الاسكندرانى

تعتزم الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي الشماركة في المعرض السياحي الدولي "TITF" والمقرر عقدة بمدينة طشقند بدولة أوزبكستان خلال الفترة من 25-27 نوفمبر 2026.
أوضح هيئة تنشيط السياحة، في منشور حصل صدى البلد على نسخة منه أن قيمة الإشتراك بجناح في المعرض بمبلغ وقدره 2750 يورو، تسدد بشيك بإسم غرفة المنشآت الفندقية أو بإحدى وسائل الدفع غير النقدية.


أشارت الهيئة، إلى أن آخر موعد لشركات السياحة والمنشآت الفندقية للإفادة برغبة الإشتراك في المعرض 30 يوليو الجاري، حتي يتثني لها إعداد وتجهيز المشاركة.

يذكر أن العديد من شركات السياحة العالمية، تشارك في المعرض لإقامة علاقات تجارية مع المنظمات والشركات الدولية.

ويعد المعرض فرصة للمشاركة في اجتماعات B2B ، والمؤتمرات ، والعروض التقديمية ، والندوات ، ومناقشة القضايا الراهنة في مجال السياحة.

 

تنشيط السياحة معرص TITF طشقند هيئة تنشيط السياحة السياحة

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