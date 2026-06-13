قبل الصدام المرتقب في المونديال.. ماذا قال مدربا المغرب والبرازيل عن ضربة البداية؟

تزداد حدة الترقب قبل ساعات من المواجهة المرتقبة التي تجمع بين المنتخب المغربي ونظيره البرازيلي في افتتاح مشوارهما ببطولة كأس العالم 2026 حيث تبادل الجهازان الفنيان للمنتخبين رسائل الاحترام والثقة خلال المؤتمر الصحفي الرسمي الذي سبق اللقاء المنتظر على ملعب "ميتلايف" في ولاية نيوجيرسي الأمريكية.

وتحظى المباراة باهتمام عالمي واسع كونها تجمع بين منتخب المغرب صاحب الإنجاز التاريخي في النسخة الماضية من كأس العالم وأحد أبرز المرشحين للمنافسة على اللقب وبين المنتخب البرازيلي الأكثر تتويجًا بالبطولة عبر التاريخ والذي يسعى لاستعادة أمجاده العالمية تحت قيادة المدرب الإيطالي المخضرم كارلو أنشيلوتي.

وهبي: لا نخشى البرازيل.. ولدينا من الجودة ما يؤهلنا للمنافسة

أظهر محمد وهبي المدير الفني للمنتخب المغربي ثقة كبيرة في قدرة لاعبيه على تقديم مباراة قوية أمام "السيليساو" مؤكدًا أن أسود الأطلس لا يشعرون بأي رهبة من مواجهة منتخب بحجم البرازيل.

وأوضح المدرب المغربي أن الفريق استعد بشكل جيد للبطولة وللمواجهة الافتتاحية مشيرًا إلى أن الجهاز الفني ركز خلال الفترة الماضية على الجوانب البدنية والفنية والذهنية من أجل الوصول إلى أفضل جاهزية ممكنة قبل انطلاق المنافسات.

وأكد وهبي أن المنتخب المغربي يمتلك من الإمكانات والقدرات الفنية ما يسمح له بمقارعة أكبر المنتخبات في العالم مشددًا على أن احترام البرازيل لا يعني الخوف منها.

وقال المدرب المغربي إن الجميع يدرك حجم الجودة التي يتمتع بها نجوم المنتخب البرازيلي لكنه شدد في الوقت نفسه على أن المنتخب المغربي يضم مجموعة مميزة من اللاعبين القادرين على صناعة الفارق مؤكدًا أن الفريق سيدخل اللقاء بثقة كبيرة مدعومًا بطموحات الجماهير المغربية في تقديم انطلاقة قوية بالمونديال.

رسالة ثقة قبل المواجهة

وخلال حديثه عن الضغط الذي يسبق مواجهة منتخب بحجم البرازيل أوضح وهبي أن القوة الذهنية مطلوبة في جميع مباريات كأس العالم وليس فقط أمام المنتخبات الكبرى.

وأشار إلى أن لاعبي المغرب يدركون حجم المسؤولية الملقاة على عاتقهم ويعرفون جيدًا قيمة القميص الذي يرتدونه والآمال التي يعلقها ملايين المغاربة عليهم خلال البطولة.

وأضاف أن المنتخب لا يفكر في اسم المنافس بقدر تركيزه على تنفيذ أفكاره داخل الملعب مؤكدًا أن أسود الأطلس يسعون إلى مواصلة المسار التصاعدي الذي بدأ منذ سنوات على الساحة الدولية.

إصابات مؤثرة ولكن

وتطرق المدير الفني للمنتخب المغربي إلى ملف الغيابات التي ضربت الفريق قبل انطلاق البطولة وفي مقدمتها غياب الثنائي عبد الصمد الزلزولي ونايف أكرد بسبب الإصابة.

وأكد وهبي أن قرار استبعاد اللاعبين جاء بعد مشاورات مستفيضة معهم ومع الجهاز الطبي موضحًا أن المصلحة العامة للمنتخب كانت العامل الحاسم في اتخاذ القرار.

وكشف المدرب المغربي أن نايف أكرد بذل جهودًا كبيرة للحاق بالمونديال لكنه أبدى صراحة كاملة بشأن حالته البدنية وعدم جاهزيته الكاملة للمشاركة بالمستوى المطلوب وهو ما دفع الجهاز الفني إلى البحث عن بدائل جاهزة لخوض التحدي العالمي.

وشدد وهبي على أن المنتخب المغربي يمتلك مجموعة كبيرة من العناصر القادرة على تعويض الغيابات وأن طريقة اللعب لن تتغير بسبب غياب أي لاعب مهما كانت أهميته.

حكيمي: لا يوجد مرشح للفوز

من جانبه تحدث أشرف حكيمي قائد المنتخب المغربي بثقة واضحة عن المواجهة المرتقبة مؤكدًا أن مباريات بهذا الحجم لا تعترف بالترشيحات المسبقة.

وأوضح نجم باريس سان جيرمان أن الفوارق بين المنتخبات الكبرى أصبحت محدودة للغاية في كرة القدم الحديثة وأن التفاصيل الصغيرة هي التي غالبًا ما تصنع الفارق في مثل هذه المواجهات.

وأكد حكيمي أن المنتخب المغربي يحترم البرازيل وتاريخها الكبير لكنه في الوقت نفسه لا يشعر بالخوف من مواجهتها خاصة بعد المكانة التي وصل إليها المنتخب المغربي خلال السنوات الأخيرة.

وأشار قائد أسود الأطلس إلى أن الإنجاز التاريخي الذي تحقق في مونديال قطر 2022 منح المنتخب المغربي احترامًا أكبر على الساحة الدولية لكنه شدد على أن المهمة الحقيقية تكمن في الحفاظ على هذا الاحترام وتأكيده خلال السنوات المقبلة.

كما وجه حكيمي رسالة خاصة للاعبي المنتخب الشباب مطالبًا إياهم باستغلال فرصة المشاركة في كأس العالم بأفضل صورة ممكنة مؤكدًا أن مثل هذه اللحظات قد لا تتكرر كثيرًا خلال المسيرة الكروية لأي لاعب.

أنشيلوتي: المغرب من أفضل منتخبات العالم

على الجانب الآخر خص كارلو أنشيلوتي المدير الفني للمنتخب البرازيلي منافسه المغربي بإشادة واسعة خلال المؤتمر الصحفي الذي سبق المباراة.

وأكد المدرب الإيطالي أن المنتخب المغربي فرض نفسه خلال السنوات الأخيرة كواحد من أفضل المنتخبات على الساحة الدولية بفضل التطور الكبير الذي حققه سواء على مستوى النتائج أو الأداء الفني.

وأوضح أنشيلوتي أن الجهاز الفني للبرازيل يدرك تمامًا صعوبة المهمة أمام منتخب يمتلك عناصر مميزة في مختلف المراكز إضافة إلى منظومة جماعية قوية جعلته منافسًا شرسًا أمام كبار العالم.

وقال مدرب البرازيل إن فريقه يكن كل الاحترام للمغرب مشيرًا إلى أن امتلاك المنافس لاعبين يتمتعون بالسرعة والمهارة والجودة الفنية العالية يجعل مواجهته تحديًا حقيقيًا لأي منتخب.

سرعة المغرب تقلق البرازيل

واعترف أنشيلوتي بأن أحد أبرز الملفات التي ركز عليها الجهاز الفني خلال التحضيرات الأخيرة يتمثل في كيفية التعامل مع سرعة لاعبي المغرب وقدرتهم على تنفيذ التحولات الهجومية السريعة.

وأوضح أن المنتخب المغربي يمتلك عناصر قادرة على استغلال المساحات بأفضل صورة ممكنة وهو ما فرض على الجهاز الفني للبرازيل إعداد خطة خاصة للحد من خطورة هذه الأسلحة.

وأشار المدرب الإيطالي إلى أن المواجهة تتطلب أعلى درجات التركيز والانضباط التكتيكي خاصة أنها تأتي في الجولة الأولى من البطولة والتي غالبًا ما تلعب دورًا محوريًا في رسم ملامح المنافسة داخل المجموعة.

احترام متبادل وطموحات مشتركة

وعلى الرغم من اختلاف الطموحات والتاريخ بين المنتخبين فإن المؤتمر الصحفي عكس حالة واضحة من الاحترام المتبادل بين الطرفين.

ففي الوقت الذي أكد فيه المغرب جاهزيته لمقارعة أحد أكبر منتخبات العالم حرص الجهاز الفني للبرازيل على الاعتراف بقوة أسود الأطلس والتطور الكبير الذي شهدوه خلال السنوات الأخيرة.

وتبقى أرضية ملعب "ميتلايف" هي الفيصل في حسم المواجهة المنتظرة التي يتوقع أن تكون واحدة من أقوى مباريات الدور الأول في كأس العالم 2026.

فالمغرب يدخل اللقاء مدفوعًا بأحلام مواصلة كتابة التاريخ وتأكيد أن إنجاز قطر 2022 لم يكن استثناءً بينما تبحث البرازيل عن بداية قوية تعكس طموحاتها في استعادة اللقب العالمي الغائب منذ أكثر من عقدين.