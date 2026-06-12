قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
طرح جديد في 8 مدن .. تفاصيل كراسة شروط سكن لكل المصريين
جاسوس بوليفي.. الأرجنتين تراقب الجزائر قبل موقعة المونديال
بوتين: الناتو يشن حربا ضد روسيا بدأت بانقلاب عسكري في أوكرانيا
تفاهم أمريكي إيراني مؤقت لاحتواء الأزمة.. خبيرة: الخلافات الجوهرية لا تزال قائمة
وزير الطيران يوجه بفتح تحقيق عاجل في حادث طائرة تدريب بمطار السادس من أكتوبر
العراق.. إحباط مخطط لاغتيال رئيس جهاز الأمن الوطني وعدد من الضباط
ما اتغيرش من ساعات .. 6250 جنيهًا سعر الذهب مساء اليوم
إسرائيل ترفع درجة الاستعداد العسكري لمنع إيران من امتلاك سلاح نووي
في اتصال هاتفي مع نظيره القطري.. وزير الخارجية يؤكد رفض مصر أي تهديد لأمن دول الخليج
خدعة الجائزة المجانية تعود.. فخ إلكتروني وتحذير جديد لحماية أموال العملاء
وسط تصاعد التوترات.. وزير دفاع الاحتلال يلوّح بتوسيع العمليات العسكرية في الضفة الغربية
شهادة نارية تكشف عن بيزنس الإخوان الخفي داخل البنوك المصرية - خاص
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

المغرب يسعى للثأر من البرازيل في بداية رحلة تكرار الإنجاز التاريخي بمونديال الدوحة

منتخب المغرب
منتخب المغرب
عبدالحكيم أبو علم

 يتطلع منتخب المغرب لمواصلة إثبات ذاته كأحد القوى الكبرى في عالم الساحرة المستديرة، حينما يواجه منتخب البرازيل في مستهل مبارياتهما بالمجموعة الثالثة من مرحلة المجموعات لنسخة مونديال 2026 بالولايات المتحدة والمكسيك وكندا.

ويلتقي المنتخبان غدا على ملعب (ميتلايف) في نيوجيرسي نيويورك بالولايات المتحدة، حيث ستكون هذه هي المواجهة الثانية بينهما في كأس العالم، فيما يتطلع منتخب المغرب لرد اعتباره أمام المنتخب البرازيلي.

وسبق أن التقى المنتخبان في مرحلة المجموعات بنسخة المونديال عام 1998 في فرنسا، حيث حسم منتخب البرازيل المواجهة لمصلحته، عقب فوزه 3 / صفر، وسجل أهدافه كل من رونالدو وريفالدو وبيبيتو، ليشق طريقه في البطولة، حتى وصل إلى المباراة النهائية، التي خسرها بالنتيجة ذاتها أمام المنتخب الفرنسي، مكتفيا بالوصافة.

وستكون المباراة بالغة الأهمية لفريقين يتوقان إلى ترسيخ أقدامهما في مجموعة شديدة التنافس، وتحت ضغط محلي هائل، يتعين على الإيطالي كارلو أنشيلوتي، مدرب منتخب البرازيل، إثبات قدرة نظامه الهجومي المباشر القائم على استغلال المساحات على تحقيق نتائج ملموسة على الساحة العالمية تحت وطأة التوقعات التاريخية.

ويواجه المنتخب البرازيلي نظيره المغربي العنيد والمتمرس، بقيادة مدربه المبتكر تكتيكياً، محمد وهبي، الذي يتولى قيادة جيل لامع يسعى لتكرار أو تجاوز إنجازه التاريخي بالوصول إلى قبل نهائي المونديال قبل أربع سنوات.

وبحضور جماهير عالمية متحمسة على ملعب نيويورك المباراة، تحمل هذه المواجهة كل مقومات أن تصبح من كلاسيكيات كأس العالم.

ومع ترقب منتخب اسكتلندا، أحد أقوى المنتخبات في البطولة، إلى جانب منتخب هايتي، المفعم بالحيوية في المجموعة الثالثة، فإن أي خطأ في الجولة الأولى قد يكون كارثياً.

أما بالنسبة للبرازيل، فتمثل هذه المباراة فرصة لتأكيد تفوقها الكروي، وتجاوز صعوبات التأهل الأخيرة، وإثبات تطورها الفني المتميز تحت قيادة أول مدرب أجنبي لها منذ عقود.

وبالنسبة للمغرب، يمثل هذا اختبارا حاسمًا لبداية حقبة جديدة، حيث ينتقل من أسلوب دفاعي راسخ إلى قوة تكتيكية جبارة جاهزة لمواجهة أفضل منتخبات العالم.

ومع تسليط الأضواء على أرضية ملعب نيوجيرسي، سيحول الضغط الهائل للمباراة الافتتاحية الملعب إلى ساحة معركة حامية، حيث ستحدد القدرة على التحمل التكتيكي واستغلال المساحات بشكل كبير هوية الفائز بالنقاط الثلاث الثمينة.

وكانت رحلة البرازيل إلى كأس العالم 2026 مليئة بالتحديات، حيث خاضت تصفيات مضطربة للغاية ضمن اتحاد أمريكا الجنوبية (كونميبول)، ما أدى في النهاية إلى تغيير جذري في الجهاز الفني.

وتعثر المنتخب البرازيلي (السيليساو) في البداية خلال الأدوار الأولى من تصفيات أمريكا الجنوبية، متكبدا هزائم تاريخية، من بينها خسارة موجعة بنتيجة 1 / 4 أمام غريمه منتخب الأرجنتين تحت قيادة المدرب السابق دوريفال جونيور، ما أدى لتراجعه في الترتيب.

وجاءت نقطة التحول مع التعيين المفاجئ للمدرب الإيطالي الأسطوري كارلو أنشيلوتي، الذي تم تكليفه بمهمة إعادة الاستقرار لمنتخب البرازيل وتحويل المواهب الفردية إلى أداء جماعي متماسك، حيث تولى قيادة الفريق الذي كان يحتل المركز الرابع برصيد 21 نقطة.

ونجح المنتخب البرازيلي في تثبيت مساره، مظهِرا عزيمة تكتيكية كافية، ومحققا النتائج المطلوبة في التصفيات المؤهلة لمونديال 2026، ليضمن بذلك المركز الخامس في جدول الترتيب، ليتأهل مباشرة إلى كأس العالم.

وحافظ منتخب البرازيل، البطل التاريخي لكأس العالم برصيد خمسة ألقاب، على سجله المثالي بالمشاركة في جميع نسخ كأس العالم، ممهدا الطريق لعودة قوية تحت أضواء نيوجيرسي.

في المقابل، حجز منتخب المغرب مقعده في نهائيات كأس العالم 2026، محققا أداء مهيمنا في التصفيات الأفريقية، وبفضل الزخم النفسي الهائل الذي اكتسبه من احتلاله المركز الرابع في مونديال قطر 2022، تمكن منتخب (أسود الأطلس) من تحويل حملته في تصفيات كأس العالم لإعلان عن تفوقه القاري.

وتحت قيادة المدرب السابق وليد الركراكي، شق المنتخب المغربي طريقه بثبات في المجموعة الخامسة بالتصفيات الأفريقية، محققا العلامة الكاملة، عقب فوزه في جميع مبارياته الثماني التي خاضها بمجموعته.

واكتسح المنتخب المغربي منافسيه بمزيج متوازن من الدفاع المنظم والفعالية الهجومية الساحقة، ورغم قرار الركراكي المفاجئ بالتنحي عن منصبه في مارس الماضي لإتاحة المجال للتطور الطبيعي للفريق، فإنه ترك وراءه فريقا من النخبة يتمتع بحرية مطلقة.

وورث المدرب الجديد محمد وهبي فريقا قويا انطلق بقوة في البطولة غير آبه بأي منافسة من عمالقة الكرة العالمية، ليضمن بذلك مكانه مبكرا كأقوى فريق أفريقي حاليا.

ويدخل منتخب المغرب البطولة تحت قيادة محمد وهبي، الذي تولى تدريب المنتخب الأول سريعا بعد نجاحه الباهر في قيادة منتخب تحت 20 عاما للفوز بكأس العالم للشباب العام الماضي في تشيلي.

وفقد منتخب المغرب خدمات اثنين من نجومه قبل البطولة هما عبدالصمد الزلزولي ونايف أكرد، اللذين تم استبعادهما من القائمة النهائية للفريق بداعي الإصابة، ليتم تعويضهما بالثنائي أمين سباعي ومروان سعدان، لاعبي أنجيه الفرنسي والفتح السعودي على الترتيب.

وأبرز ما يميز قائمة المنتخب هو ضم اللاعبين الشابين عثمان معما وياسر زبيري، اللذين كانا من أبرز تلاميذ وهبي في منتخب تحت 20 عاما، ومن المتوقع أن يقدما إضافة قوية من مقاعد البدلاء.

ويبقى أشرف حكيمي، ظهير أيمن باريس سان جيرمان، الركيزة الأساسية للفريق، حيث يعتمد عليه بشكل كبير في تثبيت خط الدفاع وقيادة هجمات المغرب على الأطراف.

منتخب مغرب بطولة كأس العالم البرازيل كرة قدم نيوجيرسي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الذهب

1160 جنيهًا.. قفزة مفاجئة في أسعار الذهب اليوم الجمعة 12-6-2026.. عيار 21 بكام؟

الذهب

أسعار الذهب.. 405 جنيهات هبوطا في عيار 21 خلال أسبوع

جدول امتحانات الثانوية العامة 2026

تبدأ بعد 8 أيام| جدول امتحانات الثانوية العامة 2026 ..مواعيد رسمية نهائية

الدكتور لطفي مرعي

بعد 5 أيام من الواقعة.. وفاة المتهم بقتل دكتور جامعي في المنوفية.. تفاصيل

أمريكا وإيران

العقوبات ومضيق هرمز.. النص الكامل لمذكرة التفاهم بين أمريكا وإيران لوقف الحرب

تموين

أسباب وقف بطاقات التموين واستبعاد أصحابها من منظومة الدعم

سعد الصغير والراقصة شمس

سعد الصغير يكشف المستور في أزمته مع الراقصة شمس: اتعرضت للابتزاز والتهديد وما حصلش جواز بينا

حسين عموتة

الكشف عن راتب حسين عموتة مع الأهلي.. وهذه حقيقة حصوله على 220 ألف دولار

ترشيحاتنا

غش عصير القصب بطوخ

بعد ضبط كمية من «ثاني أكسيد التيتانيوم» المستخدمة في غش عصير القصب بطوخ.. إزاي تعرف المغشوش؟

أسعار السبائك الذهب

أوزان خفيفة.. أسعار السبائك الذهب اليوم الخميس

شقق الإيجار التمليكي2026

استلام فوري.. تفاصيل حجز شقق الإيجار التمليكي 2026 بهذه الشروط

بالصور

أفضل الطرق لزيادة تركيز الطلاب في الامتحانات.. التغذية السليمة في المقدمة

عوامل أساسية لرفع التحصيل الدراسي وتقليل التوتر في الامتحانات
عوامل أساسية لرفع التحصيل الدراسي وتقليل التوتر في الامتحانات
عوامل أساسية لرفع التحصيل الدراسي وتقليل التوتر في الامتحانات

أفضل 5 سيارات عائلية موديل 2026 في مصر

أسعار السيارات العائلية
أسعار السيارات العائلية
أسعار السيارات العائلية

نشرة المرأة والمنوعات | تناول هذه الأكلات ينظف الكبد من السموم.. أطعمة تُرهق الكلى

نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات

وزير الري ونائب محافظ الشرقية يتفقدان تطهير ترعة السعيدية بأبو حماد

وزير الري
وزير الري
وزير الري

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : صراع الذهب والنفوذ في حرب مفتوحة .. السودان بين مطامع الأرض وسنن الاستخلاف

نسرين حجاج

د. نسرين حجاج تكتب: هفضل أحبك أنا.. رثاء في أربعين هاني شاكر

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: إعادة النظر في انتدابات الامتحانات

سيد الضبع

ســيد الضــبع يكتب: بين قصات الشعر الغريبة والملابس الشاذة.. أين الهوية المصرية؟

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبد الحكيم الطحاوي يكتب: لماذا التراجع الأمريكي عن مواجهة إيران لفتح مضيق هرمز؟

المزيد