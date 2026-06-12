كأس العالم 2026| حكيمي يشعل مواجهة المغرب والبرازيل: نحن برازيل أفريقيا وجاهزون للتحدي

أطلق أشرف حكيمي، قائد المنتخب المغربي، تصريحات قوية، قبل المواجهة المرتقبة أمام منتخب البرازيل، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات في بطولة كأس العالم 2026، مؤكدًا جاهزية "أسود الأطلس" لخوض اختبار صعب أمام أحد أكبر منتخبات العالم.

برازيل إفريقيا

وقال حكيمي خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده برفقة المدير الفني محمد وهبي: "نحن برازيل أفريقيا، والجميع يعلم ذلك، نعرف المنتخب البرازيلي جيدًا، ونعرف مستوى لاعبيه، لكننا جاهزون لمواجهتهم".

وأضاف نجم باريس سان جيرمان: "نركز على تقديم أفضل ما لدينا وتحقيق أفضل النتائج، وأنا شخصيًا أركز على الاستعداد للمباراة، وهدفنا هو إسعاد الجماهير المغربية وتقديم أداء رائع في كأس العالم".



مواجهة فينيسيوس جونيور

وتحدث قائد المغرب عن مواجهة فينيسيوس جونيور، مؤكدًا صعوبة إيقافه، وقال: "نعرف جميعًا جودة فينيسيوس، لقد لعبت ضده عدة مرات، الدفاع أمامه أو أمام أي لاعب آخر يحتاج إلى العمل كفريق واحد، ونحن استعددنا جيدًا لهذه المواجهة".

ورفض حكيمي تحديد المرشحين للتتويج بلقب كأس العالم، موضحًا أن البطولة لا تعرف حسابات مسبقة، وقال: "في البطولات الكبرى لا يوجد مرشح واضح للفوز، المنافسة تكون متقاربة، البرازيل لديها لاعبون مميزون، ونحن كذلك، والتفاصيل الصغيرة هي التي تصنع الفارق".



ماركينيوس

وعن زميله المدافع البرازيلي ماركينيوس، أوضح حكيمي: "لم نتحدث كثيرًا في الأيام الماضية، لأن كل لاعب يركز مع منتخب بلاده، علاقتنا جيدة في باريس سان جيرمان، لكن داخل الملعب كل منا يريد الفوز، وفي النهاية الفريق الأفضل هو من سينتصر".

كما أشاد حكيمي بالنجم البرازيلي نيمار، قائلاً: "أستمتع بمواجهة أفضل اللاعبين، ونيمار واحد منهم، أعلم أن هذه قد تكون آخر مشاركة له في كأس العالم، وأتمنى أن يكون موجودًا في الملعب لمواجهتنا".

ويخوض منتخب المغرب مواجهة البرازيل، يوم الأحد 14 يونيو (الساعة 1 صباحا بتوقيت القاهرة)، ضمن المجموعة الثالثة في كأس العالم 2026، التي تضم أيضًا منتخبي هايتي واسكتلندا، وسط توقعات بمنافسة قوية على بطاقتي التأهل إلى الدور التالي.