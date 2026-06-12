صدمة تهز منتخب البرازيل قبل انطلاق مباريات السليساو في كأس العالم

كشفت تقارير صحفية، عن موقف نيمار دا سيلفا، مهاجم منتخب البرازيل من خوض مباراة المغرب، في افتتاحية مباريات السيلساو في كأس العالم.

ويواجه منتخب البرازيل نظيره المغرب، بعد غد، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات.

موقف نيمار

ووفقًا لـ teledeporte فإنه بعد أن كانت مشاركة نيمار في المباراة الافتتاحية للسيليساو أمام المغرب محل شك، بات النجم البرازيلي مهددًا الآن بالغياب عن كامل دور المجموعات!

يُذكر أن منتخب البرازيل قد أنهى استعداداته الودية بفوز على منتخب مصر بهدفين مقابل هدف قبل خوض منافسات المونديال.