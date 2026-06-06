الكشف عن موقف نيمار من المشاركة مع البرازيل أمام المغرب في كأس العالم

كشفت تقارير صحفية، عن موقف نيمار دا سيلفا، من المشاركة مع منتخب البرازيل أمام المغرب، في أولى مباريات السامبا في كأس العالم 2026.

ووفقًا لموقع “جول” البرازيلي فإنه لم يُستبعد نيمار من مباراة البرازيل ضد المغرب يوم السبت المقبل، في افتتاحية كأس العالم.

وأوضح أنه على الرغم من أن الأمر يبدو مستبعدًا، إلا أن هناك احتمالًا لمشاركة النجم في أولى مباريات السيليساو في كأس العالم.

موقف نيمار

وسيخضع لفحص طبي آخر يوم الاثنين المقبل. وبناءً عليه، سيقرر الجهاز الفني ما إذا كان سيعود إلى الملعب مع بقية الفريق.

وتشير التقارير الداخلية إلى أن نيمار يتعافى بشكل جيد ويقترب من العودة إلى الملاعب.