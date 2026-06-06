فارق هائل في الأرقام.. القيمة التسويقية لمصر والبرازيل قبل المواجهة المرتقبة

يخوض منتخب مصر اختبارا وديا من العيار الثقيل عندما يواجه منتخب البرازيل صباح الأحد على ملعب هينتنجتون بولاية أوهايو الأمريكية في آخر تجاربه التحضيرية قبل انطلاق منافسات كأس العالم 2026.

وتحظى المباراة باهتمام جماهيري وإعلامي كبير كونها تمثل الفرصة الأخيرة أمام الجهاز الفني بقيادة حسام حسن للوقوف على جاهزية اللاعبين قبل خوض غمار البطولة العالمية، التي تشهد عودة الفراعنة إلى المونديال وسط طموحات كبيرة بتحقيق نتائج مميزة.

فارق كبير في القيمة التسويقية

تشير الأرقام إلى الفارق الكبير بين المنتخبين من حيث القيمة التسويقية حيث تبلغ القيمة السوقية لمنتخب مصر 135.43 مليون يورو، بينما تصل قيمة منتخب البرازيل إلى 912.2 مليون يورو، ليحتل "السيليساو" المركز السادس ضمن قائمة أغلى المنتخبات المشاركة في كأس العالم 2026.

ورغم الفارق الكبير في الأرقام، فإن المنتخب المصري يعول على الروح القتالية والخبرة التي يمتلكها عدد من نجومه من أجل تقديم أداء قوي أمام أحد أقوى منتخبات العالم.

أون سبورت تنقل مواجهة مصر والبرازيل

أعلنت شبكة قنوات "أون سبورت" حصولها على حقوق بث المباراة الودية المرتقبة بين مصر والبرازيل، والتي تنطلق في تمام الساعة الواحدة صباح يوم 7 يونيو بتوقيت القاهرة.

وتأتي المباراة ضمن البرنامج الإعدادي للفراعنة قبل المشاركة في كأس العالم، حيث يسعى الجهاز الفني إلى الوصول لأفضل حالة فنية وبدنية قبل ضربة البداية.

حسام حسن يبحث عن التشكيل المثالي

تمثل مواجهة البرازيل فرصة مهمة للجهاز الفني لاختبار العديد من الجوانب الفنية والتكتيكية، بالإضافة إلى الوقوف على مستوى الانسجام بين عناصر المنتخب قبل خوض منافسات البطولة.

كما يسعى حسام حسن إلى حسم بعض المراكز في التشكيل الأساسي، خاصة في ظل وجود أكثر من لاعب يقدم مستويات مميزة خلال الفترة الأخيرة.

محمد صلاح ومرموش يقودان طموحات الفراعنة

يعول منتخب مصر على مجموعة مميزة من اللاعبين يتقدمهم القائد محمد صلاح إلى جانب عمر مرموش ومحمود حسن تريزيجيه وإمام عاشور وأحمد سيد زيزو بالإضافة إلى عدد من العناصر الشابة التي تأمل في ترك بصمتها خلال المونديال.

وتترقب الجماهير المصرية ظهور المهاجم الشاب حمزة عبد الكريم أحد أبرز المواهب الصاعدة، والذي نجح في خطف الأنظار خلال الفترة الماضية.

القائمة النهائية لمنتخب مصر في كأس العالم 2026

أعلن الجهاز الفني القائمة النهائية المشاركة في البطولة، والتي تضم 26 لاعبًا:

حراسة المرمى: محمد الشناوي، مصطفى شوبير والمهدي سليمان ومحمد علاء.

خط الدفاع: محمد هاني وطارق علاء وحمدي فتحي ورامي ربيعة وياسر إبراهيم وحسام عبد المجيد ومحمد عبد المنعم وأحمد فتوح وكريم حافظ.

خط الوسط: مروان عطية ومهند لاشين ونبيل عماد دونجا ومحمود صابر وأحمد سيد زيزو وإمام عاشور، مصطفى عبد الرؤوف زيكو ومحمود حسن تريزيجيه وإبراهيم عادل وهيثم حسن ومحمد صلاح.

خط الهجوم: عمر مرموش، حمزة عبد الكريم.

البروفة الأخيرة قبل الحلم الكبير

تمثل مواجهة البرازيل محطة مهمة في رحلة استعداد منتخب مصر لكأس العالم 2026 حيث يأمل الفراعنة في تحقيق أقصى استفادة فنية من اللقاء قبل بدء المشوار الرسمي في البطولة.

وتسعى الجماهير المصرية إلى رؤية منتخبها بصورة قوية أمام أحد عمالقة كرة القدم العالمية، في مباراة قد تمنح اللاعبين دفعة معنوية كبيرة قبل خوض التحدي الأكبر على الساحة الدولية.