كل ما تريد معرفته عن مواجهة مصر والبرازيل الودية قبل مونديال 2026

يخوض منتخب مصر مواجهة ودية من العيار الثقيل أمام نظيره البرازيلي، في الساعات الأولى من يوم الأحد، على ملعب “هانتنجتون بنك فيلد” بولاية أوهايو الأمريكية، ضمن استعدادات المنتخبين لبطولة كأس العالم 2026.

وتحمل المباراة طابعًا خاصًا، كونها تجمع بين أحد أبرز المنتخبات العربية في القارة الإفريقية وأحد عمالقة كرة القدم العالمية، في اختبار قوي يُنتظر أن يكشف الكثير من الجوانب الفنية والبدنية قبل انطلاق المونديال.

مواجهة قوية قبل كأس العالم

يسعى منتخب البرازيل إلى وضع اللمسات الأخيرة على جاهزيته قبل البطولة، بينما يأمل منتخب مصر في تحقيق أقصى استفادة ممكنة من الاحتكاك بمنتخب يملك تاريخًا كبيرًا وإمكانات فنية هائلة.

وتحظى المواجهة باهتمام جماهيري واسع، كونها واحدة من أبرز المباريات الودية في فترة الإعداد لكأس العالم.

البرازيل.. التاريخ والخبرة والنجوم

يدخل المنتخب البرازيلي اللقاء باعتباره الأكثر تتويجًا بكأس العالم برصيد 5 ألقاب، إضافة إلى كونه المنتخب الوحيد الذي شارك في جميع نسخ البطولة منذ 1930.

ويقود “السيليساو” المدير الفني الإيطالي كارلو أنشيلوتي، الذي تولى المهمة في مايو 2025، في مشروع يهدف لإعادة البرازيل إلى منصات التتويج العالمية.

ورغم بعض التذبذب في النتائج، يمتلك المنتخب البرازيلي مجموعة مميزة من النجوم مثل فينيسيوس جونيور، رافينيا، كاسيميرو، وبرونو جيماريش، بينما يغيب نيمار بداعي الإصابة، مع وجود شكوك حول جاهزية بعض اللاعبين.

منتخب مصر.. اختبار قوي وطموحات كبيرة

في المقابل، يدخل منتخب مصر اللقاء بقيادة حسام حسن بطموحات كبيرة، في إطار الاستعداد للمشاركة في كأس العالم 2026.

وتأهل “الفراعنة” بعد مشوار قوي في التصفيات الأفريقية، اعتمد خلاله الفريق على الانضباط الدفاعي والفاعلية الهجومية.

ويعتمد منتخب مصر على عناصر بارزة في مقدمتها محمد صلاح، عمر مرموش، محمود تريزيجيه، إلى جانب مجموعة من اللاعبين الشباب الباحثين عن فرصة لإثبات أنفسهم دوليًا.

ويأمل الجهاز الفني في تحقيق أكبر استفادة فنية ممكنة من مواجهة البرازيل، خاصة على مستوى القوة البدنية وسرعة الإيقاع.

التشكيل المتوقع للمنتخبين

تشكيل البرازيل المتوقع:

أليسون، ويزلي، ماركينيوس، جابرييل، ساندرو، كاسيميرو، برونو جيماريش، رافينيا، باكيتا، فينيسيوس جونيور، تياجو.

تشكيل مصر المتوقع:

شوبير، هاني، فتحي، ياسر إبراهيم، فتوح، لاشين، عطية، صلاح، عاشور، تريزيجيه، مرموش.