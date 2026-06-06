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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

في غياب نيمار.. 8 معلومات بارزة عن ودية مصر ومنتخب البرازيل

ودية مصر والبرازيل
ودية مصر والبرازيل
يسري غازي

يواجه منتخب مصر  نظيره البرازيل ، صباح غد الأحد في اطار   تحضيراته لخوض منافسات كاس العالم، التي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك، خلال الفترة من 11 يونيو حتى 19 يوليو 2026.

موعد المباراة

تنطلق مباراة منتخب مصر والبرازيل، صباح الأحد في تمام الساعه الواحدة صباحا بتوقيت القاهرة بولاية أوهايو الأمريكية، خلال المعسكر المغلق الذي يدخله المنتخب الوطني، في إطار خطة الإعداد النهائية قبل انطلاق المونديال.

القنوات الناقلة

أعلنت قنوات أون سبورت حصولها على حقوق بث مباراة منتخب مصر والبرازيل 

وتضم قائمة منتخب مصر لكأس العالم كل من:

 محمد الشناوي، مصطفى شوبير، المهدي سليمان، محمد علاء، محمد هاني، طارق علاء، حمدي فتحي، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، حسام عبد المجيد، محمد عبد المنعم، أحمد فتوح، كريم حافظ، مروان عطية، مهند لاشين، نبيل عماد دونجا، محمود صابر، أحمد سيد زيزو، إمام عاشور، مصطفى عبد الرؤوف زيكو، محمود تريزيجيه، إبراهيم عادل، هيثم حسن، محمد صلاح، عمر مرموش، حمزة عبد الكريم.

من المتوقع أن يخوض منتخب مصر المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

خط الدفاع: كريم حافظ -  رامى ربيعة - ياسر إبراهيم - حمدى فتحى.

خط الوسط: مهند لاشين - مروان عطية - إمام عاشور.

الهجوم: تريزيجيه - مرموش - محمد صلاح.

تشكيل البرازيل المتوقع لودية مصر

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: ويسلي، ماركينيوس، ليو بيريرا، دوجلاس سانتوس.

خط الوسط: كاسيميرو، برونو جيمارايش، لوكاس باكيتا.

خط الهجوم: فينيسيوس جونيور، إيجور تياجو، رافينيا.

غيابات الفراعنة والسليساو

تأكد غياب نجم منتخب البرازيل "نيمار" عن مباراة مصر الودية اليوم بسبب الإصابة على أن يبقي في معسكر السامبا في نيوجيرسي لتلقي العلاج. 

بينما يدخل منتخب مصر اللقاء بكامل نجومه الأساسيين ودون أي غيابات مؤثرة، حيث يسعى الجهاز الفني بقيادة التوأم حسام وإبراهيم حسن للاطمئنان على التشكيلة الأساسية قبل خوض منافسات كأس العالم. 

سجل المواجهات بين مصر والبرازيل

على مدار التاريخ، التقى المنتخبان المصري والبرازيلي في 6 مباريات رسمية وودية، شهدت جميعها تفوق المنتخب البرازيلي الذي نجح في تحقيق الفوز في كل اللقاءات السابقة.

ورغم الفارق في عدد الانتصارات، فإن بعض المواجهات ظلت عالقة في أذهان الجماهير، خاصة اللقاء الذي جمع الفريقين في بطولة كأس القارات 2009، والذي يعد من أقوى المباريات التي قدمها المنتخب المصري أمام راقصي السامبا.

وتظل مباراة كأس القارات بجنوب أفريقيا عام 2009 من أبرز اللقاءات في تاريخ مواجهات المنتخبين، بعدما قدم منتخب مصر أداءً استثنائيًا أمام البرازيل.

وانتهت المباراة بفوز البرازيل بنتيجة 4-3 في لقاء مثير حتى اللحظات الأخيرة، بينما سجل أهداف المنتخب المصري كل من محمد زيدان الذي أحرز هدفين، ومحمد شوقي، في واحدة من أفضل مباريات الفراعنة على الساحة الدولية.

وشهد عام 2011 آخر لقاء جمع المنتخبين، وذلك في مباراة ودية أقيمت في قطر، وتمكن خلالها المنتخب البرازيلي من الفوز بهدفين دون رد.

أما المواجهات الأقدم، فقد تضمنت مباراة ودية عام 1963 انتهت بفوز البرازيل بهدف نظيف، بالإضافة إلى ثلاث مباريات ودية أقيمت في القاهرة عام 1960، حقق خلالها المنتخب البرازيلي ثلاثة انتصارات متتالية بنتائج 5-0 و3-1 و3-0.

طاقم الحكام

تقرر أن يدير مباراة منتخب مصر الوطني ونظيره منتخب البرازيل طاقم حكام مكسيكي والذي جاء على النحو التالي: 

حكم الساحة: أدوناي إسكوبيدو (المكسيك). الحكم المساعد الأول: إبراهيم مارتينيز (المكسيك). الحكم المساعد الثاني: ماكسيميليانو جوميز (المكسيك). الحكم الرابع: مالك بدويحكم الفيديو (VAR): خوسيه كارلوس ريفيرو

منتخب مصر البرازيل ودية مصر والبرازيل كأس العالم مونديال 2026

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