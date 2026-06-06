فيتوريا يدعم الفراعنة: سأكون مشجعاً لمنتخب مصر في كأس العالم

وجه البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني السابق لمنتخب مصر، رسالة دعم ومساندة إلى الفراعنة، متمنيًا لهم التوفيق والنجاح خلال مشاركتهم في البطولة المقبلة، ومؤكدًا ثقته في قدرتهم على تقديم أداء يليق بمكانة الكرة المصرية.

وقال فيتوريا، في رسالة خاصة لبرنامج «من القاهرة» مع الإعلامي كريم رمزي، إنه يوجه تحية خاصة إلى الجماهير المصرية وإلى المنتخب الوطني، مشيرًا إلى أن الفترة التي قضاها مع المنتخب كانت تجربة مميزة يعتز بها كثيرًا.

وأضاف: «يسعدني أن أوجه هذه الرسالة إلى المنتخب الوطني المصري الذي تربطني به علاقة قوية، وكان لي شرف وسعادة كبيرة بالعمل معه وسط مجموعة رائعة بكل المقاييس».

وتابع: «أتمنى لهم كل التوفيق والنجاح، فهذه بطولة مهمة للغاية بالنسبة لمصر، كما أنها تمثل أهمية كبيرة لجميع اللاعبين الذين يدافعون عن ألوان المنتخب الوطني في هذه المرحلة. أتمنى أن تكون المنافسة مميزة بالنسبة لهم وأن يقدموا أداءً رائعًا يحقق ما يتمناه الشعب المصري دائمًا من تمثيل مشرف يعكس مكانة الوطن وقيمته».

وأكد المدرب البرتغالي ثقته في لاعبي المنتخب قائلًا: «أنا مقتنع بأنهم سيقدمون مستوى جيدًا وسيبذلون كل ما لديهم من أجل تحقيق أفضل النتائج».

كما حرص فيتوريا على توجيه رسالة خاصة إلى اللاعبين الذين سبق له العمل معهم، مؤكدًا: «أبعث لهم من أعماق قلبي أطيب الأمنيات بالتوفيق والنجاح، وأن يحققوا كل ما يتطلعون إليه، وأن يكون أداؤهم على قدر مكانة وعظمة هذا البلد».

واختتم تصريحاته قائلًا: «أوجه تحياتي إلى الجهاز الإداري والجهاز الفني وكل من يدعم المنتخب ويوفر له الظروف المناسبة لتحقيق النجاح. سأكون مشجعًا آخر يتابع المباريات بكل حماس، وآمل أن يحقق المنتخب المصري النجاح الذي يستحقه».