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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

قيادي بالجبهة الوطنية: مبادئ ثورة 23 يوليو الوقود الحقيقي لمسيرة البناء والتنمية

عمرو غلاب
عمرو غلاب
محمد الشعراوي

أكد عمرو غلاب، الأمين العام المساعد لحزب الجبهة الوطنية بمحافظة المنيا، أن الذكرى المجيدة لثورة 23 يوليو ستظل رمزاً خالداً للإرادة الوطنية الصلبة، ومحطة تاريخية أسست لدولة السيادة والعدالة الاجتماعية، مشيراً إلى أن المبادئ الشامخة التي أرستها الثورة تمثل الوقود الحقيقي لمسيرة البناء والتنمية التي تشهدها مصر اليوم في ظل الجمهورية الجديدة.

وقال غلاب، في تصريحات له اليوم، إن ما يشهده صعيد مصر بشكل عام ومحافظة المنيا بشكل خاص من طفرة تنموية شاملة ومشروعات قومية غير مسبوقة في مجالات البنية التحتية، الصحة، التعليم، والخدمات الجماهيرية، يعكس حرص القيادة السياسية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي على ترجمة قيم العدالة الاجتماعية لواقع ملموس يمس حياة كل مواطن مصري.

صياغة رؤية تنموية شاملة 

وأوضح الأمين العام المساعد لحزب الجبهة الوطنية بالمنيا أن القيادة السياسية نجحت في صياغة رؤية تنموية شاملة نجحت في دمج محافظات الصعيد في قلب خطط الدولة الاستراتيجية، وإطلاق المبادرات الرئاسية الكبرى وعلى رأسها "حياة كريمة"، التي أعادت لقرى مصر وصعيدها الاعتبار والكرامة، ورسخت مفهوم التنمية المتوازنة والمستدامة.

اصطفاف القوى الوطنية والمواطنين خلف القيادة السياسية

وأضاف غلاب أن ثورة يوليو كانت ولا تزال دليلاً على أن القوة الحقيقية لمصر تكمن في تلاحم شعبها مع مؤسساته الوطنية وقواته المسلحة البواسل، مشدداً على أن مواجهة التحديات الراهنة واستكمال مسيرة الإنجازات يتطلبان الاستمرار في اصطفاف القوى الوطنية والمواطنين خلف القيادة السياسية للحفاظ على مكتسبات الوطن وحماية أمنه القومي.

واختتم عمرو غلاب تصريحاته، بتوجيه التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي، ولرجال القوات المسلحة المصرية والشرطة البواسل، والشعب المصري العظيم وأهالي محافظة المنيا، متمنيا دوام الاستقرار والتقدم والازدهار.

عمرو غلاب الجبهة الوطنية حزب الجبهة الوطنية ثورة 23 يوليو 23 يوليو

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