العربي الناصري: 23 يوليو أسست لمشروع الدولة الوطنية.. والجمهورية الجديدة تواصل مسيرة التنمية

تقدم النائب محمد أبو العلا، رئيس الحزب العربي الناصري، وعضو مجلس الشيوخ، بخالص التهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، والقوات المسلحة، والشعب المصري، بمناسبة الذكرى الرابعة والسبعين لثورة 23 يوليو 1952، مؤكدًا أن هذه الثورة ستظل واحدة من أعظم المحطات الوطنية في التاريخ المصري الحديث، بعدما أرست دعائم الدولة الوطنية المستقلة، ورسخت مبادئ العدالة الاجتماعية والكرامة الوطنية، وكرّست الإرادة الحرة للشعب المصري.

وقال أبو العلا إن ثورة 23 يوليو لم تكن مجرد تغيير في نظام الحكم، وإنما مثلت مشروعًا وطنيًا متكاملًا أعاد صياغة مفهوم الدولة المصرية، ورسخ قيم الانحياز للمواطن، والحفاظ على مقدرات الوطن، وبناء مؤسسات وطنية قوية قادرة على حماية الاستقلال وصون القرار الوطني.

وأضاف أن التحديات التي تواجهها الدولة المصرية في المرحلة الراهنة تؤكد أهمية استلهام روح ثورة يوليو، بما تحمله من قيم العمل والإنتاج والانتماء، مشيرًا إلى أن مصر نجحت خلال السنوات الماضية في تجاوز العديد من التحديات بفضل الإرادة السياسية الواعية، وتماسك مؤسسات الدولة، ووعي الشعب المصري.

وأكد عضو مجلس الشيوخ أن ما تشهده مصر من تنفيذ للمشروعات القومية الكبرى، وتحديث شامل للبنية الأساسية، وتطوير غير مسبوق في مختلف القطاعات، يجسد رؤية الدولة لبناء الجمهورية الجديدة، التي تقوم على التنمية المستدامة، والعدالة، وتعزيز قدرات الدولة، وتحقيق حياة كريمة للمواطنين.

وأشار رئيس الحزب العربي الناصري إلى أن ثورة 30 يونيو جاءت امتدادًا للإرادة الوطنية التي جسدتها ثورة يوليو، بعدما استعادت الدولة المصرية من محاولات اختطافها، وأعادت تصحيح المسار، ورسخت دعائم الاستقرار، لتبدأ مرحلة جديدة من البناء والتنمية وتعزيز مكانة مصر إقليميًا ودوليًا.

واختتم النائب محمد أبو العلا بيانه بتوجيه التحية والتقدير إلى رجال القوات المسلحة والشرطة، وكل أبناء مصر المخلصين الذين يواصلون العمل بإخلاص في مختلف مواقعهم، مؤكدًا أن الحفاظ على مكتسبات الوطن واستكمال مسيرة التنمية مسؤولية وطنية مشتركة، تتطلب استمرار الاصطفاف خلف الدولة ومؤسساتها، من أجل مستقبل أكثر أمنًا واستقرارًا وازدهارًا.