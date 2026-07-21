تحرك برلمانى لتحويل نجاح بتروجت وإنبي إلى مشروع وطني لتصدير الخبرات المصرية

أشاد المهندس محمد المنزلاوي، عضو مجلس الشيوخ وأمين الصناعات الصغيرة والمتوسطة المركزية بحزب مستقبل وطن، بالإنجاز الجديد الذي حققه تحالف شركتي بتروجت وإنبي بفوزه بالاتفاقية الإطارية طويلة الأمد مع شركة تنمية نفط عُمان، مؤكدًا أن هذا النجاح يمثل شهادة دولية جديدة على قدرة الكفاءات المصرية على المنافسة في أكبر أسواق الطاقة بالمنطقة، ويعكس نجاح استراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية في تحويل الخبرات المصرية إلى قوة اقتصادية وتصديرية واعدة.

وأكد " المنزلاوي " فى تصريحات له ، أن المرحلة المقبلة تتطلب البناء على هذا النجاح وعدم الاكتفاء به، مطالبًا بوضع خطة وطنية طموحة لعقد عشرات الاتفاقيات المماثلة في الأسواق العربية والأفريقية والدولية، بما يعزز من مكانة مصر كمركز إقليمي لتصدير الخدمات الهندسية والفنية في قطاع الطاقة.

5 مقترحات عاجلة

وتقدم المهندس محمد المنزلاوى ب 5 مطالب عاجلة لتحقيق المزيد من النجاحات في هذا الملف وهى :

1- إطلاق خطة حكومية متكاملة للتوسع الخارجي لشركات قطاع البترول المصرية، تستهدف الأسواق الأكثر نموًا في مجالات الطاقة والبنية التحتية.

2- إنشاء وحدة متخصصة لدعم الشركات المصرية في المنافسة على المناقصات الدولية، وتوفير الدراسات الفنية والقانونية والتمويلية اللازمة للفوز بالمشروعات الكبرى.

3- تعزيز الشراكات الاستراتيجية مع شركات الطاقة العالمية والإقليمية، بما يسهم في نقل التكنولوجيا وفتح أسواق جديدة أمام الخبرات المصرية.

4- الاستثمار المكثف في تدريب وتأهيل الكوادر الهندسية والفنية المصرية وفق أحدث المعايير العالمية، بما يضمن الحفاظ على تنافسية الشركات الوطنية.

5- وضع مستهدفات سنوية واضحة لتعظيم صادرات الخدمات الهندسية والفنية المصرية، مع تقديم الحوافز اللازمة للشركات التي تحقق نجاحات ملموسة في الأسواق الخارجية.

وأكد " المنزلاوى " ، على أن ما حققته بتروجت وإنبي ليس مجرد اتفاقية جديدة، بل هو إعلان عملي بأن “صُنع بخبرات مصرية” أصبح عنوانًا للثقة والكفاءة في قطاع الطاقة عالميًا، مشددًا على أن مصر تمتلك من الإمكانات البشرية والفنية ما يؤهلها لتكون لاعبًا رئيسيًا في تنفيذ المشروعات العملاقة بالمنطقة والعالم، وأن الوقت قد حان لتحويل النجاحات الفردية إلى مشروع وطني متكامل يفتح أبواب الأسواق العالمية أمام الشركات المصرية، ويُضاعف من عوائد الاقتصاد الوطني لعقود قادمة.