هيئة البترول تكثف حملات الرقابة الدورية على توزيع المنتجات البترولية

كثفت اللجنة المركزية للرقابة على تداول المنتجات البترولية بالهيئة المصرية العامة للبترول، حملات الرقابة الدورية على محطات الوقود ومنافذ توزيع البوتاجاز بمختلف المحافظات خلال الأسبوع الثالث من يوليو الجاري، لمواجهة محاولات التلاعب والاتجار غير المشروع بالمنتجات البترولية .

وجري ضبط سيارة صهريجية أثناء تحميلها بنحو 4 آلاف لتر سولار، إلى جانب سيارة نصف نقل محملة بجراكن سولار دون تصاريح، بسعر أعلى من السعر الرسمي داخل محطات وقود بالقاهرة، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال ذلك.

وكشفت أعمال الفحص ومراجعة حركة التداول عن مخالفات وتلاعب لتهريب لنحو 74 ألف لتر من السولار والبنزين في خمس محافظات، شملت الشرقية، والقاهرة والفيوم والإسماعيلية وبني سويف.

وخلال مراجعة 72 محطة وقود في 9 محافظات، تم ضبط عدد من المخالفات التي تمس السلامة، منها تهالك معدات ومنظومات الإطفاء، وعدم جاهزية بعض المحطات للتعامل مع الطوارئ، ووجود تسريبات وملوثات ومواد قابلة للاشتعال داخل بعض الخزانات الأرضية، فضلًا عن تسريبات بخراطيم ومسدسات التموين وتوصيلات كهربائية عشوائية غير