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نبراس اهتدت به الأجيال| نواب: ثورة 23 يوليو بداية مرحلة جديدة لبناء الدولة الوطنية الحديثة وإعلاء الإرادة المصرية
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

برلماني: ثورة 23 يوليو ستظل علامة فارقة في تاريخ الوطن

ثورة 23 يوليو
ثورة 23 يوليو
عبد الرحمن سرحان

تقدم النائب عمرو رشاد، عضو لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ، وعضو لجنة القيم، ورئيس قطاع وسط الجيزة بحزب حماة الوطن، بخالص التهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، والقوات المسلحة، والشعب المصري، بمناسبة الذكرى الرابعة والسبعين لثورة 23 يوليو المجيدة، مؤكدًا أنها ستظل محطة وطنية فارقة صنعت تحولًا تاريخيًا في مسيرة الدولة المصرية، ورسخت قيم الاستقلال والكرامة الوطنية والعدالة الاجتماعية.

وأكد "رشاد" أن ثورة 23 يوليو لم تكن مجرد حدث سياسي، وإنما شكلت بداية مرحلة جديدة لبناء الدولة الوطنية الحديثة، وإعلاء الإرادة المصرية، وترسيخ مبادئ الانتماء والعمل من أجل الوطن، وهي المبادئ التي لا تزال حاضرة في وجدان المصريين حتى اليوم.

نهضة تنموية غير مسبوقة 

وأشار إلى أن الدولة المصرية تشهد في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي نهضة تنموية غير مسبوقة في مختلف المجالات، من خلال تنفيذ المشروعات القومية العملاقة، وتطوير البنية التحتية، وإقامة المدن الجديدة، وتعزيز قدرات الدولة اقتصاديًا وتنمويًا، بما يعكس استمرار مسيرة البناء التي انطلقت من أجلها الأجيال الوطنية، وترسخت مع ثورة 30 يونيو التي أنقذت الدولة من مخططات الفوضى، وأعادت تصحيح المسار، وأرست دعائم الجمهورية الجديدة.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ أن الجمهورية الجديدة تقوم على أسس قوية من التنمية الشاملة، والعدالة الاجتماعية، وتمكين الشباب والمرأة، وتطوير الخدمات، وبناء الإنسان المصري، وهي أهداف تتوافق مع المبادئ الوطنية التي رسختها ثورة يوليو، وتعكس رؤية الدولة نحو مستقبل أكثر استقرارًا وتقدمًا.

وشدد النائب عمرو رشاد على أن الحفاظ على مكتسبات الوطن يتطلب استمرار التكاتف والاصطفاف الوطني خلف القيادة السياسية، لمواجهة التحديات الإقليمية والدولية، ودعم جهود التنمية الشاملة، بما يحفظ أمن مصر واستقرارها ويعزز مكانتها الإقليمية والدولية.

واختتم بيانه بتوجيه التحية والتقدير إلى رجال القوات المسلحة البواسل، ورجال الشرطة المدنية، وكل أبناء مصر المخلصين الذين يواصلون العمل والعطاء من أجل حماية الوطن، وصون مقدراته، واستكمال مسيرة البناء والتنمية، داعيًا الله أن يديم على مصر نعمة الأمن والاستقرار، وأن يحفظ شعبها وجيشها وقيادتها.

عمرو رشاد لجنة الإسكان الإدارة المحلية مجلس الشيوخ

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