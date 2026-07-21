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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

محافظو الجمهورية يهنئون الرئيس السيسي بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو المجيدة

محافظو الجمهورية يهنئون الرئيس السيسي بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو المجيدة
محافظو الجمهورية يهنئون الرئيس السيسي بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو المجيدة
أ ش أ

بعث محافظو الجمهورية، برقيات تهنئة إلى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو المجيدة.

ففي البحيرة.. أكدت محافظ البحيرة الدكتورة جاكلين عازر، أن ثورة الثالث والعشرين من يوليو المجيدة، ستظل محطة وطنية فارقة في تاريخ مصر الحديث، جسدت إرادة الشعب في بناء دولة قوية مستقلة، وأرست مبادئ العزة والكرامة والعدالة الاجتماعية.

جاء ذلك في برقية تهنئة وجهتها محافظ البحيرة، اليوم، إلى الرئيس السيسي وإلى أبناء الشعب المصري العظيم؛ بمناسبة الاحتفال بالذكرى الرابعة والسبعين للثورة المجيدة، لتؤكد أنها ستبقى مصدر إلهام للأجيال المتعاقبة في مسيرة البناء والتنمية.

وأعربت الدكتورة جاكلين عازر عن اعتزازها بما تشهده مصر حالياً من إنجازات تنموية غير مسبوقة في ظل القيادة الحكيمة للرئيس السيسي، والتي أسهمت بشكل مباشر في تعزيز مسيرة التنمية الشاملة وبناء الجمهورية الجديدة.

وشددت المحافظ على أن أبناء محافظة البحيرة سيواصلون العمل بكل إخلاص لدعم جهود الدولة وتحقيق المزيد من التقدم والازدهار، داعية المولى عز وجل أن يحفظ مصر قيادةً وشعباً، وأن يديم عليها نعمة الأمن والاستقرار والرخاء.

محافظو الجمهورية برقيات تهنئة الرئيس عبد الفتاح السيسي ذكرى ثورة 23 يوليو المجيدة

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