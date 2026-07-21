برلماني : صدارة مصر لإفريقيا في الاستثمارات الأجنبية رسالة ثقة عالمية بقوة الاقتصاد الوطني

أكد النائب محمد سلطان عضو مجلس النواب أن احتفاظ مصر بالمركز الأول إفريقيًا في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة للعام الرابع على التوالي يعكس نجاح الدولة في بناء اقتصاد قادر على مواجهة التحديات الإقليمية والدولية، مشيرًا إلى أن هذا الإنجاز يمثل رسالة واضحة بأن مصر أصبحت وجهة استثمارية واعدة.

وأوضح في تصريحات خاصة أن ما تحقق جاء بفضل السياسات الاقتصادية التي انتهجتها الدولة، والتي ركزت على تحسين مناخ الاستثمار وتطوير البنية الأساسية وتوفير بيئة أعمال جاذبة، وهو ما انعكس في زيادة تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية إلى مختلف القطاعات.

المكانة المتقدمة التي وصلت إليها مصر

وأضاف أن تقرير "الأونكتاد" يؤكد المكانة المتقدمة التي وصلت إليها مصر على خريطة الاستثمار العالمية، خاصة مع نجاحها في استقطاب استثمارات مرتبطة بالصناعات الحديثة وإعادة تشكيل سلاسل الإنتاج، بما يعزز من دورها كمركز إقليمي للتصنيع والتصدير.

وشدد على أهمية استمرار تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، وتقديم المزيد من الحوافز الاستثمارية، بما يسهم في زيادة معدلات التشغيل ودعم الاقتصاد الوطني وتحقيق مستهدفات التنمية.