العرابي : إطلاق برامج تنموية وثقافية مشتركة مع الجامعة العربية

أكد السفير محمد العرابي، عضو مجلس الشيوخ، ورئيس منظمة تضامن الشعوب الأفريقية الآسيوية، حرص المنظمة على توثيق أواصر التنسيق والتعاون المتبادل مع جامعة الدول العربية، بما يخدم قضايا التنمية والاستقرار في الفضائين العربي والأفريقي الآسيوي

وأشاد السفير محمد العرابي، في بيان، بالسفير نبيل فهمي، الأمين العام لجامعة الدول العربية، بما يتمتع به فهمي من خبرة دبلوماسية عريقة وعميقة ستشكل بدورها إضافة نوعية وإيجابية بارزة لتعزيز دور الجامعة العربية ومكانتها على الساحتين الإقليمية والدولية خلال المرحلة المقبلة.

تنشيط العلاقات المشتركة خلال الفترة القادمة

ولفت إلى أن الجامعة العربية ومنظمة تضامن الشعوب الأفرو- أسيوية حريصون على دفع وتنشيط العلاقات المشتركة خلال الفترة القادمة، كاشفًا عن الاتفاق على تنفيذ حزمة من الخطوات المشتركة.

وكشف العرابي عن إطلاق برامج وفعاليات مشتركة مع جامعة الدول العربية تستهدف تعزيز التعاون المشترك في المجالات التنموية، والدبلوماسية، والثقافية، والإعلامية، موضحًا أن هدفنا الأساسي هو توحيد وتنسيق كافة الجهود بما يدعم التنمية والأمن والاستقرار في المنطقة.

وأعلن السفير محمد العرابي عن توافق الجانبين على الشروع الفوري في وضع آليات التنسيق المباشر والخطوات التنفيذية على الأرض، إيذانًا ببدء تفعيل تلك البرامج والمشروعات المشتركة بين الجامعة والمنظمة في القريب العاجل.