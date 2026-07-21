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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

مؤتمر عربي بالأردن يبحث تنفيذ مخرجات القمة العالمية للإعاقة وسط تحذيرات من آثار النزاعات في فلسطين

مؤتمر عربي بالأردن
مؤتمر عربي بالأردن
أ ش أ

انطلقت في العاصمة الأردنية عمّان، اليوم الثلاثاء، أعمال المؤتمر العربي الإقليمي لمتابعة تنفيذ مخرجات القمة العالمية للإعاقة 2025، بمشاركة وزراء ومسؤولين وخبراء وممثلين عن منظمات عربية ودولية، وسط تأكيدات على ضرورة تسريع تنفيذ الالتزامات الدولية في ظل تزايد أعداد الأشخاص ذوي الإعاقة بسبب النزاعات، خاصة في الأراضي الفلسطينية.

من جانبه، أكد رئيس المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في الأردن، الأمير مرعد بن رعد، أن المؤتمر يستهدف تحويل مخرجات القمة العالمية للإعاقة 2025، وفي مقدمتها "إعلان عمّان - برلين"، إلى خطوات عملية، مشيرًا إلى أن أبرز التحديات تتمثل في التعليم الدامج، والعمل اللائق، وإمكانية الوصول، وإنهاء الممارسات التي تعزل الأشخاص ذوي الإعاقة عن مجتمعاتهم.

وشدد على أن مواجهة هذه التحديات تتطلب تطوير التشريعات، ووضع استراتيجيات واضحة، وتوفير الموارد اللازمة، وإشراك الأشخاص ذوي الإعاقة ومنظماتهم في جميع مراحل التخطيط والتنفيذ، بما يعزز فرص الحصول على الدعم الدولي.

من جانبه، أكد مدير إدارة التنمية والسياسات الاجتماعية بجامعة الدول العربية، طارق النابلسي، أن المؤتمر يمثل فرصة لربط تنفيذ إعلان عمّان - برلين بالعقد العربي الثاني للأشخاص ذوي الإعاقة (2023-2032)، بما يسهم في إحداث نقلة نوعية في حياة الأشخاص ذوي الإعاقة وتعزيز تنفيذ الالتزامات العربية في هذا المجال.

وأشار النابلسي إلى أن تزايد أعداد الأشخاص ذوي الإعاقة جراء النزاعات، وفي مقدمتها ما تشهده الأراضي الفلسطينية المحتلة، يفرض تسريع تنفيذ الالتزامات وتعزيز التعاون العربي والدولي، مؤكدًا أن الشراكة بين الحكومات، ومنظمات الأشخاص ذوي الإعاقة، وهيئات الأمم المتحدة، والقطاع الخاص، تمثل ركيزة أساسية لتحقيق نتائج ملموسة وخطة عمل قابلة للتنفيذ.

وقالت وزيرة التنمية الاجتماعية الأردنية، وفاء بني مصطفى، إن المؤتمر يمثل محطة عربية لتقييم ما تحقق منذ انعقاد قمة عمّان - برلين، ووضع آليات تنفيذية تعزز التعاون بين الدول العربية وتدعم تطوير التشريعات والسياسات والخدمات الدامجة.

وأكدت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة والمديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، سيما بحوث، التزام الهيئة بدعم تنفيذ اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ومتابعة الالتزامات الواردة في إعلان عمّان - برلين، مع التركيز على تمكين النساء والفتيات ذوات الإعاقة، وتعزيز فرصهن في التعليم والعمل والتمكين الاقتصادي.

ودعا رئيس التحالف الدولي للإعاقة، نواف كبارة، إلى تحويل الالتزامات التي خرجت بها القمة العالمية للإعاقة إلى خطط وطنية واضحة مدعومة بتمويل كافٍ، مع ضمان المشاركة الفاعلة للأشخاص ذوي الإعاقة في صنع القرار.

وتضمن اليوم الأول للمؤتمر أربع جلسات رئيسية ناقشت الشراكة العربية والدولية في تنفيذ مخرجات القمة العالمية للإعاقة، وآليات تنفيذ إعلان عمّان - برلين، وتحويل الالتزامات إلى سياسات تستند إلى البيانات والمؤشرات، إلى جانب تطوير أنظمة الحماية الاجتماعية الشاملة للأشخاص ذوي الإعاقة، بمشاركة ممثلين عن جامعة الدول العربية، وهيئات الأمم المتحدة، والمنظمات الدولية والإقليمية.

عمّان المؤتمر العربي القمة العالمية وزراء ومسؤولين

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