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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

فوز منطقة الدقهلية الأزهرية بثلاثة مراكز جمهورية في مسابقة «رواد اللغة العربية – سيبويه» للموسم الثاني

تكريم الفائزين
تكريم الفائزين
همت الحسينى

واصلت منطقة الدقهلية الأزهرية تألقها على مستوى الجمهورية، بعدما حقق طلابها إنجازًا جديدًا بحصد المراكز الأول والثاني والرابع في مسابقة رواد اللغة العربية "سيبويه" للموسم الثاني، خلال الحفل الختامي الذي أقيم اليوم الثلاثاء بقاعة مؤتمرات الأزهر الشريف، في تأكيد جديد على تميز أبناء المنطقة وريادتهم في المنافسات العلمية والثقافية.
وأسفرت النتائج عن فوز الطالب يوسف محمود علي بالمركز الأول على مستوى الجمهورية، والطالبة تسنيم وليد بالمركز الثاني، فيما جاءت الطالبة ريم الحسيني في المركز الرابع، ليعكس هذا التفوق المستوى العلمي المتميز لطلاب المنطقة، وثمار الاهتمام المستمر بتنمية مهاراتهم اللغوية وصقل مواهبهم في مجال اللغة العربية.
وشهد الحفل فضيلة الشيخ مصباح العريف، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الدقهلية الأزهرية، يرافقه  أحمد الديب، موجه عام اللغة العربية، والدكتورة سماح الحسانين، منسق عام المسابقة، حيث أعرب فضيلته عن بالغ سعادته بما حققه أبناء المنطقة من نتائج مشرفة، مؤكدًا أن رعاية الموهوبين وتشجيعهم على المشاركة في المسابقات العلمية والثقافية تمثل أحد أهم محاور العمل بالمنطقة، لما لها من دور في تنمية الشخصية العلمية للطلاب وتعزيز مكانة اللغة العربية في نفوسهم.


ووجّه رئيس المنطقة خالص التهنئة للطلاب الفائزين وأسرهم ومعلميهم، مثمنًا جهود القائمين على المسابقة، وفي مقدمتهم  أحمد الديب، موجه عام اللغة العربية، والدكتورة سماح الحسانين، منسق عام المسابقة، لما بذلوه من متابعة وإعداد أسهما في تحقيق هذا الإنجاز المشرف.
و هنأت  وفاء الزيني، مدير عام الخدمات ورعاية الطلاب، الطلاب الفائزين، مؤكدة أن هذا النجاح يعكس ما توليه المنطقة الأزهرية من اهتمام بالأنشطة الطلابية واكتشاف الموهوبين، متمنيةً دوام التوفيق والتميز لجميع أبناء الدقهلية الأزهرية في مختلف المسابقات والمحافل على مستوى الجمهورية.

الدقهلية المنطقة الأزهرية طلاب

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