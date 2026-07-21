محافظ الدقهلية ووزير الدولة للإنتاج الحربي يتفقدان عددا من المنشآت الخدمية

استقبل اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، الدكتور المهندس صلاح سليمان وزير الدولة للإنتاج الحربي، في إطار زيارته للمحافظة لتفقد عدد من المشروعات وبحث مجالات التعاون المشترك.

جاء ذلك بحضور الدكتور حسين مغربي نائب المحافظ، واللواء عماد الدكروري السكرتير المساعد للمحافظه ، والمهندس طارق بخيت نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للإنتاج الحربي والعضو المنتدب، والمهندس محمد شيرين محمد المشرف على الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، وعدد من المسؤولين بالوزارة والهيئة.

ورحب محافظ الدقهلية، بوزير الدولة للإنتاج الحربي، مؤكدًا أن الزيارة تعكس حرص أجهزة الدولة على دعم خطط التنمية بالمحافظات، وتعزيز التعاون بين الوزارات والجهات التنفيذية بما يسهم في سرعة تنفيذ المشروعات والإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد "مرزوق" أن الدقهلية تمتلك تاريخًا عريقًا ومقومات بشرية وتنموية كبيرة، وأن المحافظة تعمل على استثمار هذه المقومات وتطوير منظومة العمل الحكومي والخدمات العامة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية ببناء جهاز إداري حديث وتحسين جودة حياة المواطنين.

واعرب الدكتور المهندس صلاح جمبلاط، عن تقديره لحفاوة الاستقبال، مؤكدًا أن ما شاهده يعكس جهودًا واضحة في تحديث منظومة العمل ورفع كفاءة الخدمات الحكومية، مشيدًا بتاريخ محافظة الدقهلية العريق وما قدمته من رموز وطنية وعلمية وثقافية بارزة.

وتفقد الوزير ديوان عام المحافظة، في جولة شملت المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين، ومركز الشبكة الوطنية للسيطرة والطوارئ والسلامة العامة، ومتحف أعلام الدقهلية، كما شاهدا الفيلم الوثائقي للمحافظة الذي استعرض تاريخها وأبرز معالمها ومشروعاتها التنموية.

واستكمل المحافظ جولته مع "الوزير" بتفقد عدد من المنشآت الخدمية والترفيهية بمدينة المنصورة، بدأت بزيارة مكتبة مصر العامة، ثم مرسى أم كلثوم على نهر النيل، ونادي المحافظة، حيث اطلع الوزير على جهود المحافظة في تطوير تلك المنشآت وتعظيم الاستفادة منها لخدمة المواطنين.

وأبدى وزير الدولة للإنتاج الحربي إعجابه بما شاهده من أعمال تطوير وتنظيم، مشيدًا بالمظهر الحضاري للمحافظة وحرصها على الجمع بين تطوير الخدمات والحفاظ على تاريخها وهويتها المتميزة.