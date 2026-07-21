مريض نفسى ينهى حياة والده بمدينة أجا بالدقهلية

أقدم شاب بمدينة أجا بمحافظة الدقهلية، على إنهاء حياة والده بعد أن اصابته طعنة على يد نجله، وتم نقل الجثمان إلى مستشفى اجا تحت تصرف جهات التحقيق.

تلقت مديرية أمن الدقهلية إخطارا من شرطة النجدة يفيد بمصرع شخص على يد نجله بشارع الجزارين.

وانتقلت قوات الشرطة إلى مكان الحادث، وسيارات الاسعاف حيث تبين من الفحص الأولي مصرع الأب متأثرًا بإصاباته، بطعنة على يد نجله ويدعى عصام ع م 26عاما

وتم نقل الجثمان إلى مستشفى اجا تحت تصرف جهات التحقيق.

وقام المتهم، بتسليم نفسه والسلاح، وتبين أنه يعانى من مرض نفسى، وبدأت الجهات المختصة التحقيقات لكشف ملابسات الواقعة، وبيان أسبابها ودوافعها..