محافظ الدقهلية يتفقد إدارات الديوان العام ويشدد على توفير الرعاية الكاملة للمواطنين

تفقد اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، استراحة المركز التكنولوجي وعددا من الإدارات بديوان عام المحافظة، وذلك في إطار جولاته الميدانية الدورية لمتابعة سير العمل وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين بمختلف القطاعات.

وشدد المحافظ خلال الجولة على ضرورة الإسراع في إنهاء معاملات المواطنين،

وتوفير سبل الراحة لهم أثناء فترة الانتظار، مع توفير عناية خاصة لكبار السن وذوي الهمم، من خلال توفير مقاعد كافية، وكراسي ثابتة ومتحركة، والالتزام بعدم وقوف أي مواطن أثناء تقديم الخدمة له، كما أكد على الاستجابة الفورية لشكاوى المواطنين والرد عليها.

وتفقد المحافظ أيضا مكان انتظار المواطنين بهيئة التأمينات والمعاشات بالديوان العام للاطمئنان على توفير أماكن انتظار ملائمة لهم خلال قضاء مصالحهم، ووجه بتوفير كافة التجهيزات اللازمة وجميع أوجه الرعاية، بما يضمن راحة المترددين على المكان من مختلف الفئات للحصول على الخدمة.

و استمع محافظ الدقهلية إلى عدد من المواطنين المترددين على إدارات الديوان العام، ووجه بسرعة البت في طلباتهم وشكاواهم وفقا للقانون، وتيسير الإجراءات عليهم، مؤكدًا تعزيز التعاون بين المحافظة وجميع الوزارات والهيئات المعنية لتقديم خدمة متكاملة للمواطنين.

رافق المحافظ خلال الجولة كل من اللواء محمد حواس، مدير مكتب المحافظ، واللواء عمرو عبد الرحمن، مدير أمن ديوان عام المحافظة.