فيليبي ميلو: منتخب مصر يملك لاعبين كبارًا.. وأتمنى رؤية محمد صلاح بالدوري البرازيلي

أكد فيليبي ميلو، نجم منتخب البرازيل السابق، أن المنتخب المصري يمتلك عناصر مميزة وقادر على تقديم بطولة قوية في كأس العالم المقبلة، مشيدًا بجودة لاعبي "الفراعنة" وبالعمل المنتظر تحت قيادة المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي.

وقال ميلو في تصريحات لبرنامج "من القاهرة" مع الإعلامي كريم رمزي عبر قناة أون سبورت ماكس: "أعرف منتخب مصر جيدًا وأعرف لاعبيه، وأعتقد أن مواجهة مصر والبرازيل ستكون قوية للغاية قبل كأس العالم".

وأضاف: "أنشيلوتي مدرب كبير جدًا، وبالتأكيد يمثل إضافة قوية للمنتخب البرازيلي، فهو يمتلك خبرات هائلة وقادر على تقديم الكثير".

وتحدث لاعب البرازيل السابق عن عودة نيمار دا سيلفا إلى المنتخب البرازيلي قائلًا: "استدعاء نيمار أسعد الشعب البرازيلي، حتى وإن لم يكن في أفضل حالاته خلال الفترة الحالية".

ووجّه ميلو رسالة إلى لاعبي المنتخب المصري، مؤكدًا أن عليهم الإيمان بقدراتهم وطموحاتهم، حيث قال: "منتخب مصر يجب أن يفكر دائمًا في التقدم، ويجب على اللاعبين أن يصدقوا حلمهم كما يفعل منتخب البرازيل".

وكشف ميلو عن إعجابه بعدد من لاعبي المنتخب الوطني، مضيفًا: "أحب بعض اللاعبين في منتخب مصر، وعلى رأسهم محمود حسن تريزيجيه، وأرى أن المنتخب قادر على الوصول إلى ربع نهائي كأس العالم أو ربما قبل ذلك بقليل".

كما استعاد ذكرياته مع قائد الفراعنة محمد صلاح، قائلًا: "لعبت أمام صلاح عندما كان لاعبًا في روما، وأتمنى أن ينضم يومًا ما إلى الدوري البرازيلي، سأكون سعيدًا للغاية برؤيته هناك".

وتطرق ميلو إلى اللاعب البرازيلي كينو، مؤكدًا: "أعرف كينو جيدًا، لعبت معه في بالميراس، كما لعبنا معًا أمام الأهلي، وهناك العديد من اللاعبين الكبار الذين يمكنهم الانتقال إلى الدوري المصري".

واختتم نجم البرازيل السابق تصريحاته متمنيًا التوفيق للمنتخب المصري في المونديال، قائلًا: "أتمنى أن يقدم منتخب مصر أداءً جيدًا في كأس العالم وأن يحقق نتائج تليق بجماهيره".