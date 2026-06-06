مواجهة للتاريخ.. تعرف على القنوات المجانية الناقلة لودية منتخب مصر أمام البرازيل

يواجه منتخب مصر نظيره البرازيل ، صباح غد الأحد في اطار تحضيراته لخوض منافسات كاس العالم، التي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك، خلال الفترة من 11 يونيو حتى 19 يوليو 2026.

وتنطلق مباراة منتخب مصر والبرازيل، صباح الأحد في تمام الساعه الواحدة صباحا بتوقيت القاهرة بولاية أوهايو الأمريكية، خلال المعسكر المغلق الذي يدخله المنتخب الوطني، في إطار خطة الإعداد النهائية قبل انطلاق المونديال.

وأعلنت قنوات أون سبورت حصولها على حقوق بث مباراة منتخب مصر والبرازيل

وتضم قائمة منتخب مصر لكأس العالم كل من:

محمد الشناوي، مصطفى شوبير، المهدي سليمان، محمد علاء، محمد هاني، طارق علاء، حمدي فتحي، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، حسام عبد المجيد، محمد عبد المنعم، أحمد فتوح، كريم حافظ، مروان عطية، مهند لاشين، نبيل عماد دونجا، محمود صابر، أحمد سيد زيزو، إمام عاشور، مصطفى عبد الرؤوف زيكو، محمود تريزيجيه، إبراهيم عادل، هيثم حسن، محمد صلاح، عمر مرموش، حمزة عبد الكريم.